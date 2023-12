BLACKPINK sẽ tổ chức concert thực tế ảo

YG Entertainment thông báo BLACKPINK sẽ tổ chức một buổi concert thực tế ảo mang tên BLACKPINK: A VR Encore vào 26/12 tới. Buổi hoà nhạc này sẽ được thiết kế riêng giống như sân khấu đặc biệt của nhóm tại Seoul trong khuôn khổ tour diễn đình đám Born Pink.

Concert thực tế ảo hứa hẹn sẽ là liên khúc các ca khúc nổi tiếng của bốn cô gái, bao gồm How You Like That và Pink Venom và kéo dài tới 70 phút. Đây là cơ hội có một không hai cho những người hâm mộ với trải nghiệm hoàn toàn thú vị, được ghi lại với góc nhìn từ hàng đầu của sân vận động Gocheok Sky Dome.

"Chúng tôi rất vui mừng khi có thể chia sẻ âm nhạc của mình với nhiều người hâm mộ toàn cầu theo một cách mới. Buổi hoà nhạc VR này là phần mở rộng của chuyến lưu diễn và chúng tôi hy vọng những người hâm mộ sẽ cùng nhau tận hưởng nó", BLACKPINK bày tỏ sự phấn khích thông qua một thông báo chung.

Trước đó, YG Entertainment đã thông báo cả bốn thành viên đều ký hợp đồng nhóm với công ty, tuy nhiên hợp đồng cá nhân vẫn đang trong quá trình thảo luận. Đến cuối tuần qua, Jennie chính thức thông báo thành lập công ty riêng ODDATELIER nhằm phục vụ các hoạt động cá nhân.