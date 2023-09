BLACKPINK kết tour tạm nghỉ ngơi vẫn lên sân khấu “phá đảo” Seoul bằng cách không ai ngờ tới

Vừa qua, BLACKPINK đã hoàn thành trọn vẹn 66 đêm diễn trong World Tour lớn nhất của nhóm nhạc nữ - Born Pink . Sau loạt ảnh chia sẻ khoảnh khắc cùng fan tại Born Pink Final Seoul , 4 cô gái lại tập trung vào các lịch trình riêng, nghỉ ngơi, Rosé tiến thẳng đến tuần lễ thời trang. Nhưng tối 23/9 vừa qua, BLACKPINK bỗng “phá đảo” một sân khấu âm nhạc ở Seoul, leo lên xu hướng MXH Hàn. Thú vị hơn là 4 cô gái YG còn không xuất hiện tại đây.

BLACKPINK đã hoàn thành trọn vẹn 66 đêm diễn trong World Tour Born Pink

Chuyện là Post Malone - chủ nhân loạt hit I Like You, Better Now … mới tổ chức concert tại thủ đô đất nước củ sâm. Để gần gũi hơn với người hâm mộ, Post Malone “mời” luôn BLACKPINK đến buổi biểu diễn bằng cách… mặc áo in hình 4 cô gái. Hình ảnh nam rapper đẹp trai ngầu lòi hoá fanboy mê mẩn nhóm nhạc nữ toàn cầu khiến fan không khỏi phấn khích, lập tức trending MXH và nhận lượng tương tác khủng. Các BLINK đùa rằng, nếu BLACKPINK đã kết show tạm nghỉ concert, thì đã có Post Malone đưa các chị lên sân khấu.

Post Malone “mời” luôn BLACKPINK đến buổi biểu diễn bằng cách… mặc áo in hình 4 cô gái

Hình ảnh nam rapper đẹp trai ngầu lòi hoá fanboy mê mẩn nhóm nhạc nữ toàn cầu khiến fan không khỏi phấn khích

Không chỉ là idol giới trẻ, tên tuổi của BLACKPINK hiện tại đã trở thành hình mẫu nhiều nghệ sĩ theo đuổi. Các ngôi sao đình đám Hollywood cũng rất “săn đón” và muốn hợp tác cùng 4 thành viên. Dù vấn đề tái ký của BLACKPINK với YG vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé vẫn sẽ hoạt động cùng nhau, bảo vệ tên tuổi nhóm và phát triển sự nghiệp âm nhạc solo. Phản ứng siêu đáng yêu của Post Malone không khỏi làm người hâm mộ kì vọng vào một màn hợp tác trong tương lai.