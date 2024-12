Black Myth: Wukong tràn trề cơ hội giành giải thưởng lớn cuối năm, Astro Bot "không có cửa"

Không thể phủ nhận một thực tế rằng việc Black Myth: Wukong hụt danh hiệu Game of the Year tại sự kiện The Game Awards vừa qua trước Astro Bot đã khiến không ít fan của tựa game này bức xúc.

Thế nhưng có lẽ điều này cũng không ám ảnh quá lâu, khi tới đây thôi, Black Myth: Wukong hoàn toàn có thể được xướng tên ở hạng mục game hay nhất năm tại một giải thưởng khác. Quan trọng hơn, đối thủ lớn nhất của nó, Astro Bot hoàn toàn không có cửa.

Cụ thể, chỉ còn vài ngày nữa chương trình khuyến mãi Winter Sale sẽ diễn ra trên Steam và điều này cũng đồng nghĩa với việc bỏ phiếu cho Giải thưởng Steam, lễ kỷ niệm thường niên dành cho các trò chơi phổ biến nhất trên nền tảng này đang tới. Tuy chưa thể thực sự bỏ phiếu, thế nhưng chỉ nhìn vào thể thức bình chọn và dàn danh sách những ứng cử viên năm nay, có lẽ gần như ai cũng đã lường trước được cái kết sau cùng.

Theo đó, những ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng tựa game hay nhất năm trên Steam bao gồm các gương mặt đình đám như Balatro, Black Myth: Wukong, Stalker 2 và Helldivers 2 - đều xuất hiện với 3 đề cử.

Một số trò chơi khác như Satisfactory và Warhammer 40,000: Space Marine 2 cũng xuất hiện tại một số đề cử khác. Quan trọng hơn, Astro Bot - vì là trò chơi độc quyền trên PlayStation 5 sẽ không thể xuất hiện trong giải thưởng này. Cộng thêm thể thức bình chọn tính theo lượt phiếu vote của người dùng Steam, Black Myth: Wukong chắc chắn sẽ trở nên vô đối và gần như được dự đoán trước sẽ cầm chặt giải thưởng game hay nhất năm trên Steam.

Việc bình chọn cho Giải thưởng Steam năm 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 19/12 cùng thời điểm với Winter Sale và kéo dài cho tới hết năm. Các fan của Black Myth: Wukong không nên bỏ qua giai đoạn này để nhanh chóng kéo vote cho tựa game yêu thích của mình.