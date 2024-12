Fan Black Myth: Wukong tiếp tục bức xúc, nêu lý do khiến tựa game này xứng đáng được Game of the Year

Astro Bot tuyệt vời đã giành giải Game of the Year tại The Game Awards , nhưng trong danh sách những game hay nhất năm 2024 trên nhiều nền tảng hay các trang web khác, trò chơi này đã bị Black Myth: Wukong đánh bại nhiều lần.

Năm 2024 đã mang tới khá nhiều những siêu phẩm dành cho các game thủ, nhưng nếu nhìn kỹ lại, không ít fan của Black Myth: Wukong thậm chí còn cho rằng tựa game của mình xứng đáng nhận được nhiều hơn tại The Game Awards 2024.

Giải thưởng game hành động hay nhất thuộc về Black Myth: Wukong là điều dễ hiểu.

Về mặt chiến đấu, nó có mọi thứ các game thủ có thể muốn, dù là những người đã từng trải nghiệm cơ chế Soulslike trước đó hoặc newbie trong thể loại này. Black Myth: Wukong dễ chơi nhưng khó để trở nên thành thạo và đầy thử thách mà không quá khó đến mức phải đập tay cầm như các tựa game khó nhằn khác. Ngoài ra, việc có cơ chế nhìn thấu thay cho đỡ đòn cũng là điểm mới lạ nhận về vô số lời khen từ phía các fan Black Myth: Wukong.

Nói về boss, thiết kế trong Black Myth: Wukong quá tuyệt vời. Mỗi cuộc chạm trán với 107 tên trùm khác nhau đều mang tới những thử thách khá mới lạ. Quan trọng hơn, một chiến thuật trong Black Myth: Wukong không bao giờ hiệu quả hai lần với bất kỳ con boss nào. Một trong những điểm thu hút chính của Astro Bot là số lượng lớn bí mật và cấp độ ẩn để khám phá. Xét trên yếu tố này, Black Myth: Wukong cũng không hề thua kém. Dù được coi là tựa game khá tuyến tính nhưng khi bạn bắt đầu khám phá xung quanh, chúng sẽ tự bộc lộ là những mê cung được thiết kế phức tạp với hàng tấn thứ để khám phá.

Black Myth: Wukong và Astro Bot giống như táo và cam, nên việc so sánh hai trò chơi này là điều gần như không thể. Thêm vào đó, điều này không có nghĩa là Astro Bot không xứng đáng là người chiến thắng của Game of the Year 2024. Dẫu vậy, các fan của Black Myth: Wukong vẫn có lý do để nuối tiếc cho tựa game con cưng của mình.