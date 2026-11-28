Black Friday, hay thứ 6 đen tối 2026, rơi vào thứ Sáu ngày 27/11/2026, ngay sau Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Đây là dịp nhiều nhà bán lẻ đồng loạt giảm giá, kể cả với đồ công nghệ. Tại CellphoneS, chương trình Black Fire-Day 2026 diễn ra từ 27/11 đến 30/11 với các deal giảm đến 50%++ so với giá niêm yết.

‏Black Friday (Thứ 6 đen tối) là ngày gì?‏

‏Black Friday‏‏ hay "Thứ 6 Đen Tối" là tên gọi thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Ngày này được xem là thời điểm mở đầu mùa mua sắm Giáng sinh, khi nhiều cửa hàng giảm giá sâu.‏

‏Tên gọi này được cho là gắn với cách ghi sổ kế toán, khi khoản lãi ghi bằng mực đen (in the black) và khoản lỗ ghi bằng mực đỏ (in the red). Một giả thuyết khác cho rằng cảnh sát Philadelphia dùng cụm từ này để nói về cảnh phố xá ùn tắc sau Lễ Tạ ơn.‏

‏Từ Mỹ, Black Friday dần lan sang nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhờ đó, người dùng trong nước có thể chờ mùa săn sale ‏‏Black Friday điện thoại‏‏, laptop hay phụ kiện với giá dễ chịu hơn.‏

‏Thứ 6 đen tối 2026 rơi vào thứ mấy, ngày mấy?‏

‏Thứ 6 đen tối 2026 rơi vào thứ Sáu, ngày 27/11/2026, ngay sau Lễ Tạ ơn ngày 26/11. Do Lễ Tạ ơn ở Mỹ diễn ra vào thứ Năm thứ tư của tháng 11, ngày này mỗi năm sẽ thay đổi trong khoảng từ 23 đến 29/11.‏

‏Ba ngày sau đó là Cyber Monday, rơi vào thứ Hai, ngày 30/11/2026. Vì vậy, người dùng đang tìm hiểu thứ 6 đen tối là ngày nào có thể ghi nhớ khoảng từ 27/11 đến 30/11/2026 để không lỡ dịp săn deal.‏

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Săn deal công nghệ Black Friday giá hời tại CellphoneS

‏Mùa Black Friday năm nay, CellphoneS tổ chức chương trình Black Fire-Day với chuỗi hoạt động từ 6/11 đến 30/11. Sau khi biết thứ 6 đen tối là ngày nào, người mua nên nắm rõ lịch chương trình, mức giảm để chọn đúng thời điểm đặt hàng.‏

‏Lịch săn sale Black Fire-Day 2026 tại CellphoneS‏

‏Chương trình Black Fire-Day dịp thứ 6 đen tối 2026 tại CellphoneS diễn ra từ ngày 6/11 đến 30/11/2026, chia thành ba chặng. Ở chặng đầu từ 6/11 đến 22/11, người dùng có thể đăng ký nhận tin khuyến mãi bằng email và số điện thoại.‏

‏Tiếp theo, chặng minigame trên app CellphoneS chạy từ 23/11 đến 26/11, với 2 lượt chơi mỗi ngày cho mỗi số điện thoại để tích điểm đổi voucher đến 200.000 đồng. Cuối cùng, đợt sale chính thức diễn ra từ 27/11 đến 30/11/2026, trùng với Black Friday và Cyber Monday.‏

‏Mức giảm và các hình thức ưu đãi đáng chú ý‏

‏Black Fire-Day 2026 tại CellphoneS có hơn hàng trăm deal, với 50+ deal giảm lên đến 50%++ so với giá niêm yết. Riêng điện thoại, ưu đãi thể hiện rõ hơn qua số tiền, như Galaxy S26 có giá 19.990.000 đồng trong chương trình, thấp hơn giá niêm yết 10.000.000 đồng.‏

‏Các deal này gồm 100+ deal flash sale và 300+ deal giảm giá xuyên tuần lễ Black Friday, áp dụng từ 27/11 đến 30/11. Trong đó, deal flash sale chỉ mở trong hai khung giờ vàng 9h đến 11h và 20h đến 22h mỗi ngày với số suất có hạn.‏

‏Kinh nghiệm săn deal Black Friday không bị "hớ"‏

‏Để săn deal Black Friday không bị "hớ", người mua nên chuẩn bị trước mẫu cần mua và hiểu rõ cách tính mức giảm. Bạn có thể áp dụng bốn kinh nghiệm sau để chọn đúng món, đúng giá trị:‏

- Đăng ký nhận tin sớm:‏‏ Người mua mới đăng ký nhận tin khuyến mãi trên website CellphoneS được tặng voucher 10%.‏

- ‏So với giá đang bán:‏‏ Mức giảm phổ biến năm nay là 33% so với giá niêm yết, nhưng chỉ khoảng 15% so với giá bán ngày thường.‏

- Chọn trước mẫu cần mua:‏‏ Người mua nên chọn sẵn mẫu và phiên bản trước ngày 27/11 để kịp đặt hàng khi khung flash sale mở.‏

- Đọc kỹ điều kiện voucher:‏‏ Voucher minigame chỉ dùng cho số điện thoại đã chơi và không áp dụng cùng chiết khấu Smember.‏

‏Mua điện thoại, laptop và đồ công nghệ dịp Black Friday tại CellphoneS‏

‏Trong mùa Black Fire-Day 2026, bạn có thể mua điện thoại, laptop và đồ công nghệ dịp Black Friday tại CellphoneS qua website, app hoặc cửa hàng. Hãy chọn sẵn mẫu cần mua trên website CellphoneS để đặt hàng ngay khi deal mở bán vào ngày 27/11!‏

‏Đồ công nghệ bán tại CellphoneS là hàng chính hãng từ hãng, xuất hóa đơn VAT đầy đủ. Bên cạnh đó, người mua và Smember còn nhận được các ưu đãi sau:‏

- Thu cũ đổi mới:‏‏ Thiết bị cũ được thu lại để người dùng tiết kiệm khi lên đời.‏

- ‏Voucher cho người mua mới:‏‏ Voucher giảm 10% được gửi sau 24 giờ kể từ khi đăng ký nhận tin.‏

- Mua hàng trả góp:‏‏ Người mua có thể trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng.‏

- Giao nhanh miễn phí:‏‏ Đơn hàng từ 300.000 đồng được giao nhanh miễn phí (Smem và S-VIP)‏

‏Black Friday 2026 rơi vào thứ Sáu, ngày 27/11, còn Black Fire-Day tại CellphoneS kéo dài từ 27/11 đến hết Cyber Monday 30/11. Người săn điện thoại, laptop nên canh hai khung flash sale 9h đến 11h và 20h đến 22h, còn phụ kiện có mức giảm phổ biến khoảng 44%, cao hơn mức chung 33%. Nếu đăng ký nhận tin và chơi minigame đạt mốc điểm, bạn có thể nhận thêm voucher trước ngày sale.‏

‏Nguồn: CellphoneS.‏