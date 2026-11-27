Cellphones Black Friday 2026 chính thức triển khai với thông điệp “Sale thật khét”, hàng trăm ưu đãi sản phẩm công nghệ. Chương trình có mức giảm lên đến 50%++, từ điện thoại, máy tính bảng, laptop đến phụ kiện, loa, tai nghe và gia dụng. Người dùng có thể theo dõi flash sale, ưu đãi thanh toán và quyền lợi thành viên.

‏CellphoneS chính thức khởi động Black Fire-Day 2026 vào ngày nào?‏

‏Black Friday‏‏ rơi vào thứ Sáu, ngày 27/11/2026. Flash sale tại CellphoneS diễn ra từ ngày 27 đến 30/11, tập trung trong khung giờ vàng buổi sáng. Chương trình áp dụng tại cửa hàng toàn quốc, kênh online, để bạn thuận tiện tham khảo sản phẩm, kiểm tra tình trạng hàng và lựa chọn phương thức mua phù hợp.‏

‏CellphoneS Black Fire-Day 2026 có gì đáng chú ý với thông điệp Sale thật khét?‏

‏Thông điệp "Sale thật khét" nhấn mạnh ưu đãi đa ngành hàng. Tuy nhiên, mức giảm lên đến 50%++ không áp dụng đồng đều cho mọi sản phẩm. Khi săn Cellphones Black Friday, bạn nên so sánh với giá bán thường ngày thay vì chỉ nhìn phần trăm giảm từ giá niêm yết. Một số thông tin đáng chú ý trong chương trình gồm:‏

- ‏Hàng trăm sản phẩm chính hãng có ưu đãi được chia thành hai nhóm: 100+ deal flash sale "giảm sập sàn" số lượng giới hạn và 300+ deal xuyên suốt được áp dụng trong thời gian diễn ra sự kiện.‏

- Mức giảm phổ biến chỉ yếu khoảng 33% so với giá niêm yết, với các nhóm phụ kiện thường giảm đến 44%, gia dụng, tivi, điện lạnh giảm đến 34% và nhiều deal ngành hàng khác‏

- Nhóm giảm ít hơn: Điện thoại và sản phẩm Apple giảm khoảng 19-20% so với giá niêm yết, mức giảm giá phổ biến khoảng từ 1 - 3,5 triệu đồng. ‏

‏Loạt ưu đãi Black Fire-Day 2026 giảm đến 50%++ tại CellphoneS‏

‏Với những sản phẩm không thuộc khung giờ vàng, bạn vẫn có thể tìm thấy nhiều ưu đãi trong chương trình. Tuy nhiên, mức giảm sẽ khác nhau tùy ngành hàng và sản phẩm. Khi tham gia Cellphones Black Friday, bạn nên chú ý giá bán thực tế để lựa chọn deal phù hợp.‏

- ‏Phụ kiện, loa và tai nghe: Có mức giảm sâu, phù hợp nếu bạn muốn mua thêm sạc, cáp hoặc nâng cấp thiết bị âm thanh.‏

- ‏Thiết bị gia dụng: Là nhóm hàng có nhiều ưu đãi hấp dẫn, đáng cân nhắc khi cần mua sắm đồ dùng trong nhà.‏

- Deal ‏‏Black Friday Apple‏‏: Mức giảm thấp hơn, khoảng 7% so với giá bán ngày thường. Bạn nên so sánh giá trước khi quyết định mua.‏

- ‏Thanh toán và thu cũ đổi mới: Có thể tiết kiệm thêm khi sử dụng ví điện tử, thẻ tín dụng liên kết hoặc tham gia chương trình lên đời máy.‏

- Quyền lợi thành viên: Smember có ưu đãi và tích điểm riêng. Bạn cũng có thể kiểm tra thêm chính sách trợ giá S-edu dành cho giáo viên, học sinh và sinh viên.‏

‏Lưu ý: Mức giảm 50%++ là ưu đãi tối đa được công bố, không áp dụng đồng loạt cho tất cả sản phẩm. Bạn nên kiểm tra giá bán ngày thường và điều kiện khuyến mãi trước khi đặt mua.‏

‏Cách săn deal Black Fire-Day 2026 tại CellphoneS‏

‏Để không bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn trong dịp Cellphones Black Friday, bạn nên lên danh sách sản phẩm cần mua và theo dõi chương trình từ sớm. Một số kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn săn deal dễ dàng hơn:‏

- Chọn sản phẩm cần mua: Xác định thiết bị muốn nâng cấp, phiên bản và ngân sách để tránh mua sắm ngoài kế hoạch.‏

- Theo dõi giá trước ngày sale: So sánh giá bán ngày thường với giá khuyến mãi để biết mức tiết kiệm thực tế.‏

- ‏Canh giờ flash sale: Truy cập website CellphoneS từ 9h đến 11h trong các ngày 27-30/11. Lưu ý, mỗi deal mùa ‏‏Cellphones Black Friday ‏‏có số lượng giới hạn.‏

- Kiểm tra ưu đãi thanh toán: Tìm hiểu chương trình giảm thêm khi dùng ví điện tử hoặc thẻ tín dụng liên kết.‏

- ‏Đăng nhập tài khoản thành viên: Kiểm tra quyền lợi Smember và các chương trình trợ giá dành cho S-edu, giáo viên, học sinh, sinh viên.‏

‏Bạn có thể đặt mua trực tiếp trên website hoặc đến cửa hàng CellphoneS gần nhất. Trước khi thanh toán, hãy kiểm tra giá cuối cùng, chính sách bảo hành, đổi trả và điều kiện áp dụng khuyến mãi để tránh bỏ sót quyền lợi.‏

‏Cellphones Black Friday ‏‏2026 là dịp để người dùng tham khảo deal công nghệ với mức giảm tối đa 50%++ cũng như ưu đãi thực tế khác nhau giữa các ngành hàng. Bạn nên xác định nhu cầu, theo dõi flash sale từ ngày 27/11 đến ngày 30/11 và kiểm tra quyền lợi thành viên trước khi mua.‏

‏Nguồn: CellphoneS‏