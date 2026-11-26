Đổi sang căn hộ mới không chỉ để có thêm vài mét vuông. Với khoảng 3 tỷ đồng, người mua ở khu Đông TP.HCM còn phải tính đến giao thông, tiện ích và sự thoải mái của cả gia đình.

Trong bài toán đó, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ) là khu vực đáng tham khảo nhờ giao thông thuận lợi, hạ tầng dân sinh sẵn có và nguồn cung căn hộ mới trong tầm giá.

‏Nâng cấp căn hộ: Không chỉ là chuyện rộng hơn‏

‏Người mua thường nâng cấp căn hộ khi nhà hiện tại không còn phù hợp: diện tích chật khi gia đình thêm thành viên, ít ánh sáng tự nhiên, ban công nhỏ hoặc tiện ích nội khu hạn chế. Nâng cấp không nhất thiết là mua căn lớn hơn mà có thể là chọn căn có thiết kế hợp lý và tiện ích đầy đủ hơn. Khi nhà có thêm người, số phòng ngủ và cách chia công năng cần được tính ngay từ đầu. Người mua nên đối chiếu ngân sách với ba tiêu chí: giao thông, bố trí căn hộ và tiện ích sử dụng hằng ngày.‏

‏Khu Đông TP.HCM hiện có nhiều dòng căn hộ để người mua so sánh theo từng mức tài chính.

‏Nếu xét riêng khu Đông, người mua thường đứng giữa hai hướng: Bình Thạnh hoặc TP Thủ Đức cũ. Bình Thạnh được ưu tiên bởi khoảng cách gần trung tâm. TP Thủ Đức cũ lại có không gian dân cư rộng hơn và nhiều phân khúc để chọn. Với người muốn đi lại không quá xa nhưng vẫn kiểm soát được chi phí, TP Thủ Đức cũ, nhất là khu vực phường Tam Bình, là điểm nên đưa vào danh sách đi xem.‏

‏Sau khi chốt khu vực, điều ảnh hưởng nhiều nhất đến cảm giác sống là chính không gian trong căn hộ. Căn có ban công rộng, tầm nhìn thoáng, đón nhiều ánh sáng tự nhiên và bố trí gọn gàng sẽ khác hẳn một căn chỉ đủ diện tích. Thêm vào đó, hệ Smarthome cùng hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và mảng xanh chung giúp nhiều thế hệ trong nhà đều có chỗ sinh hoạt phù hợp.‏

‏Vì sao phường Tam Bình được cân nhắc khi nâng cấp căn hộ khu Đông?‏

‏Tam Bình thuộc TP Thủ Đức cũ, kết nối với Bình Thạnh và các khu vực trung tâm qua đại lộ Phạm Văn Đồng. Từ đây, cư dân cũng có thể tiếp cận Quốc lộ 1A và Quốc lộ 13. Mạng lưới giao thông này giúp việc di chuyển giữa Tam Bình và các khu vực lân cận thuận tiện hơn. Với lợi thế kết nối đến Bình Thạnh và các khu vực trung tâm qua Phạm Văn Đồng, Tam Bình là khu vực đáng cân nhắc đối với người đang tìm căn hộ mới tại khu Đông TP.HCM. Khu vực này cũng có sẵn các tiện ích dân sinh như trường học, chợ và cơ sở y tế như Bệnh viện Đông Sài Gòn.‏

‏Happy One Elite được phát triển tại phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ, với quy mô 784 sản phẩm.

‏Một lựa chọn tại khu vực này là ‏‏Happy One Elite‏‏ do Vạn Xuân Group phát triển, tọa lạc tại 218 Tam Bình, TP Thủ Đức cũ. Dự án có quy mô 784 sản phẩm, gồm căn hộ một phòng ngủ, hai phòng ngủ, các loại căn hộ mở rộng và officetel. Cơ cấu đa dạng này giúp người mua dễ đối chiếu diện tích và công năng theo nhu cầu, trong đó mức giá là yếu tố quyết định khả năng nâng cấp trong ngân sách dự kiến.‏

‏Theo thông tin giá tham khảo do chủ đầu tư công bố tháng 10/2026, căn hộ một phòng ngủ của Happy One Elite có giá từ khoảng 2,7 tỷ đồng, nằm trong tầm ngân sách 3 tỷ đồng của nhóm khách hàng đang tìm kiếm. Các căn khoảng 60 m² có giá từ 3,7 tỷ đồng, căn khoảng 85 m² từ 4,5 tỷ đồng. Đây là mức giá tính theo dự kiến, thực tế có thể thay đổi tùy loại hình sản phẩm và thời điểm giao dịch.‏

‏Happy One Elite có hệ ban công kính góc cong, giúp đón sáng tốt hơn và mở rộng tầm nhìn.

‏Ngoài giá, thiết kế và tiện ích là hai khía cạnh cần đối chiếu khi đánh giá giá trị sử dụng của căn hộ. Về thiết kế, Happy One Elite tạo điểm nhấn bằng ban công kính góc cong, mở rộng tầm nhìn và tăng lượng ánh sáng tự nhiên. Dự án cũng ứng dụng công nghệ Smarthome, hướng tới trải nghiệm sống tiện nghi hơn cho cư dân.‏

‏Hệ thống 39 tiện ích đa tầng của Happy One Elite gồm hồ bơi, phòng gym, khu yoga, khu vui chơi trẻ em và các không gian sinh hoạt chung, đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn và vui chơi ngay trong khuôn viên. Cộng với trường học, chợ và cơ sở y tế hiện hữu tại Tam Bình, dự án có thêm lợi thế về khả năng đáp ứng sinh hoạt thường nhật. Cơ cấu sản phẩm từ căn hộ một phòng ngủ đến hai phòng ngủ mở rộng cũng giúp người mua chọn được căn phù hợp với quy mô gia đình và khả năng tài chính.‏

‏Với ngân sách khoảng 3 tỷ đồng, người mua có thể đưa Tam Bình vào danh sách khảo sát khi tìm căn hộ mới tại khu Đông TP.HCM. Happy One Elite là một lựa chọn đáng tham khảo, với các loại hình căn hộ và tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu nâng cấp không gian sống của nhiều nhóm gia đình.‏