Thủ phạm khiến điện thoại iPhone sụt pin nhanh trước giờ ăn tối xuất phát từ việc hàng chục ứng dụng mua sắm và thời tiết liên tục bật sóng định vị ngầm để lập hồ sơ di chuyển của người dùng.

Ngày 16/11/2026, báo cáo phân tích cơ chế quản lý quyền riêng tư trên hệ điều hành iOS đã chỉ ra 5 thiết lập định vị ẩn đang âm thầm tiêu tốn lượng lớn điện năng trên iPhone mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Quyền riêng tư và định vị trên iPhone. Ảnh: Future (qua TechRadar)

Đa số người dùng đều hiểu rằng ứng dụng bản đồ chỉ đường hoặc gọi xe công nghệ bắt buộc phải biết vị trí thực tế để hoạt động. Thế nhưng trên thực tế, hàng chục ứng dụng bán lẻ, mạng xã hội và tiện ích màn hình đang được cấp quyền kích hoạt ăng-ten định vị vệ tinh liên tục trong nền máy suốt cả ngày dài.

Các chuỗi cửa hàng bán lẻ thường tích hợp bộ thu thập tọa độ vào ứng dụng tích điểm để theo dõi xem khách hàng có đi ngang qua hoặc bước vào cửa hàng của đối thủ cạnh tranh hay không. Tương tự, các khung tiện ích dự báo thời tiết đặt ngoài màn hình chính liên tục làm mới tọa độ theo từng bước chân, dù người dùng cả tuần không chạm vào ứng dụng đó và bản tin thời tiết chỉ cần biết người dùng đang ở thành phố nào chứ không cần biết đang đứng ở vỉa hè bên nào.

Mỗi lần một ứng dụng yêu cầu tọa độ chính xác đến từng mét vuông, điện thoại phải đồng thời bật chip thu sóng vệ tinh, quét trạm phát sóng di động và mạng không dây xung quanh rồi gửi dữ liệu về máy chủ từ xa. Khi hàng chục ứng dụng cùng lặp lại thao tác này hàng trăm lần mỗi ngày, viên pin của máy sẽ bị rút cạn trước giờ ăn tối.

Người dùng có thể chặn đứng tình trạng hao pin này ngay trong mục Dịch vụ định vị của phần Cài đặt quyền riêng tư mà không cần bật chế độ máy bay. Việc tắt nút 'Vị trí chính xác' đối với mọi ứng dụng không phải bản đồ dẫn đường, chuyển quyền truy cập từ mức 'Luôn luôn' sang 'Khi dùng ứng dụng', đồng thời tắt thêm 3 mục dịch vụ hệ thống gồm Vị trí quan trọng, Phân tích iPhone và Cảnh báo dựa trên vị trí sẽ giúp ngắt hẳn các kết nối định vị ngầm không cần thiết.