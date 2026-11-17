Bản thử nghiệm mới của iOS 27.3 bổ sung 2 tuỳ chọn mà người dùng chiếc iPhone gập đầu tiên đã chờ từ lúc máy lên kệ.

Apple vừa phát hành bản thử nghiệm thứ hai của iOS 27.3 cho nhà phát triển. Với iPhone Duo, bản cập nhật này thêm khả năng mở khoá bằng khuôn mặt qua camera trước và một tuỳ chọn khoá máy ngay khi người dùng gập màn hình lại.

Mở khoá bằng camera trước, nhưng không phải Face ID thật

iPhone Duo ra mắt chỉ với cảm biến vân tay Touch ID, không có Face ID. Bản beta mới thêm lựa chọn thứ hai: mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt qua camera trước, bật trong phần Touch ID & Mật mã (Touch ID & Passcode).

Cách này có nhiều giới hạn: chỉ dùng được ở màn hình khoá. Những thao tác nhạy cảm hơn như thanh toán bằng Apple Pay, thêm mật khẩu hay đăng nhập vẫn phải dùng Touch ID. Để dùng được camera, người dùng phải vừa xác thực bằng Touch ID hoặc mã khoá trong thời gian gần. Sau khoảng 45 phút không dùng máy, iPhone Duo sẽ đòi Touch ID trở lại.

Lý do Apple không đưa Face ID thật lên máy nằm ở độ mỏng. iPhone Duo chỉ dày 5,2 mm khi mở ra, nên không đủ chỗ cho cụm cảm biến Face ID. Cách mở khoá bằng camera trước thông thường là phương án bù lại, và các giới hạn bảo mật kể trên cho thấy Apple coi nó kém an toàn hơn.

Gập máy lại là khoá

Tính năng khoá khi gập nằm trong phần Màn hình & Độ sáng (Display & Brightness) của ứng dụng Cài đặt. Khi bật, iPhone Duo sẽ khoá lại lúc người dùng gập máy, thay vì chuyển nội dung sang màn hình ngoài như hiện nay.

Thiết lập mặc định này từng gây khó chịu cho một số người dùng. Federico Viticci, người đánh giá iPhone Duo, cho biết ông liên tục gập máy lại và chờ nó tự khoá, giống như đóng một cuốn sách hay gập một chiếc laptop. Trước đó, ông phải tự tạo một tự động hoá đơn giản trong ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) để máy khoá lại khi gập.

Ông cũng chỉ ra điều ngược lại: có lúc người dùng chỉ muốn chuyển từ màn hình trong sang màn hình ngoài nhỏ hơn, và việc phải xác thực lại bằng vân tay lúc đó rất phiền. Vì vậy Apple để đây là tuỳ chọn riêng, người dùng muốn giữ cách cũ vẫn giữ được.

Cả hai tính năng đang ở bản thử nghiệm cho nhà phát triển, nên cách hoạt động và tên gọi có thể thay đổi trước khi chính thức. Apple cho biết iOS 27.3 sẽ phát hành rộng rãi vào tháng 12.