Không phải giao dịch nào từ 400 triệu đồng cũng bị giữ lại. Khách hàng được tự chọn hạn mức và thời gian chờ, đồng thời có quyền dừng lệnh chuyển khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 20/07/2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành văn bản số 6190/NHNN-TT về việc cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng. Văn bản yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng phương án triển khai cụ thể, thực hiện trước ngày 01/03/2027, tức còn 104 ngày tính từ 17/11/2026. Dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân khi chuyển tiền trong nước qua Internet Banking và Mobile Banking.

“Thời gian chờ” là khoảng thời gian lệnh chuyển tiền đã được tạo nhưng tiền chưa đến tài khoản người nhận. Thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả, quy định cho phép khách hàng tự chọn hạn mức giao dịch và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Nếu khách hàng không đăng ký, ngân hàng sẽ áp dụng hạn mức mặc định 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Sau đó, khách hàng vẫn có thể điều chỉnh hạn mức theo nhu cầu, hoặc không đăng ký sử dụng dịch vụ.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ áp dụng với các giao dịch chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận từ chính khách hàng đó số tiền bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký, trong vòng 1 năm liền kề trước thời điểm giao dịch. Như vậy, không phải mọi giao dịch từ 400 triệu đồng đều bị giữ lại.

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Để hỗ trợ khách hàng giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch thanh toán, góp phần ngăn chặn nguy cơ lừa đảo gian lận, NHNN yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CN NHNNg) cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng. Các ngân hàng, CN NHNNg xây dựng phương án triển khai cụ thể, thực hiện trước ngày 01/3/2027.

Trường hợp nào phải chờ, trường hợp nào không?

Theo ông Phạm Anh Tuấn : Điểm khác biệt cốt lõi của quy định này so với cơ chế giao dịch hiện nay là tăng cường tính chủ động của khách hàng cá nhân trong việc phòng ngừa rủi ro lừa đảo đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến.

Theo đó, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả khách hàng, quy định mới cho phép khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Đây là một công cụ để khách hàng tự thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro.

Cụ thể, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ khách hàng đó trong vòng 01 năm liền kề trước đó kể từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng được chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch sẽ áp dụng thời gian chờ. Trường hợp khách hàng không đăng ký, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ áp dụng hạn mức mặc định là 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ; sau đó khách hàng vẫn có thể chủ động điều chỉnh hạn mức theo nhu cầu sử dụng hoặc không đăng ký sử dụng dịch vụ.

Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến xảy ra khi nạn nhân bị các đối tượng thao túng tâm lý, tạo áp lực hoặc hối thúc phải chuyển tiền ngay. Việc có thêm khoảng thời gian chờ sẽ giúp khách hàng đủ thời gian để cắt đứt trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân, bình tĩnh cân nhắc lại quyết định giao dịch, kiểm tra lại thông tin, trao đổi với người thân hoặc liên hệ ngân hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, qua đó giảm nguy cơ bị lừa đảo và tạo điều kiện để ngân hàng hỗ trợ xử lý kịp thời khi cần thiết.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy đây là giải pháp đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm tăng cường phòng, chống lừa đảo trong thanh toán điện tử. Nhiều nước như Ấn Độ, Anh, Úc, Singapore và Đài Loan đã triển khai cơ chế "thời gian chờ" (cooling-off period) hoặc các biện pháp có tác dụng tương tự đối với các giao dịch có rủi ro cao hoặc giao dịch đến người thụ hưởng mới. Mặc dù cách thức triển khai có khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu tạo thêm khoảng thời gian để khách hàng xem xét lại quyết định giao dịch trước khi tiền được chuyển đi, qua đó góp phần hạn chế các vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến.

Có thể khẳng định, quy định này không thay thế các biện pháp bảo đảm an toàn giao dịch hiện hành như xác thực sinh trắc học, xác thực đa yếu tố, OTP, giám sát giao dịch bất thường hay cảnh báo rủi ro của ngân hàng, mà bổ sung thêm một lớp bảo vệ dựa trên sự chủ động của chính khách hàng. Qua đó, khách hàng có thêm thời gian để cân nhắc trước khi hoàn tất các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro, góp phần hạn chế các vụ lừa đảo chuyển tiền trực tuyến đang có xu hướng diễn biến ngày càng tinh vi.

Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án triển khai cụ thể và thực hiện trước ngày 01/03/2027. Trước đó, họ phải gửi kế hoạch về NHNN trước ngày 01/11/2026. Cách triển khai có thể khác nhau giữa các ngân hàng, nên giao diện và các bước đăng ký trên từng ứng dụng có thể không giống nhau.

Khách hàng chỉ nên đăng ký hoặc thay đổi hạn mức trên ứng dụng chính thức của ngân hàng, hoặc tại quầy giao dịch. Không làm theo đường link gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hay cuộc gọi tự xưng nhân viên ngân hàng “hỗ trợ đăng ký”. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin thẻ cho bất kỳ ai.

https://kenh14.vn/tu-01-03-2027-quy-dinh-moi-ap-dung-voi-giao-dich-chuyen-khoan-tu-400-trieu-dong-215261117082012327.chn