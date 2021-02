Binz "nhá hàng" sản phẩm âm nhạc mới, sẽ kết hợp cùng Touliver và một cậu "học trò cưng" tại Rap Việt?

Mới đây, Binz đã đăng tải trên Instagram một hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nam rapper đang say sưa làm nhạc. Ai cũng đoán Binz chuẩn bị cho ra sản phẩm âm nhạc mới đây mà! Hậu Rap Việt, hẳn ai nấy đều mong chờ Binz ra nhạc nên màn "nhá hàng" nhẹ nhàng này của Binz được nhiều người háo hức. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng chú ý nhất.

Đi kèm với bức ảnh miệt mài làm việc trong studio, Binz còn tag tên hai nhân vật khác nữa. Đố bạn biết đó là ai?

Binz mới đây đã đăng tải một bức ảnh trên Instagram "nhá hàng" về sản phẩm âm nhạc mới

Nhân vật đầu tiên có lẽ ai cũng dễ dàng đoán được, đó chính là Touliver. Binz và "phù thủy âm nhạc" Touliver vốn là hai người bạn thân thiết và kết hợp cực ăn ý trong âm nhạc khi đã sở hữu kha khá bản hit chung với nhau trước đó.

Touliver và Binz

Không những thế, khoảng 2 tháng trước, cả Binz và Touliver cũng đã "nhá hàng" một đoạn clip kéo dài gần 1 phút 30 giây ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng chơi nhạc trong studio. Bản demo này đã khiến nhiều người thích thú vì "con beat" quá ư sôi động kết hợp với tiếng đệm guitar và giọng hát của Binz lại tạo nên một tổng thể cực gây nghiện.

Một phần lời trong bài hát mới được Binz "nhá hàng" trong clip như sau: "Em có thể quăng vỡ phone của anh, đập nát luôn guitar. But baby don't break my heart, baby don't break my heart. Em có thể act crazy khi tức. Middle finger up kêu a cút. But baby don't break my heart". Nghe qua là biết ngay đây tiếp tục là một bản rap love đậm màu "thả thính" rồi nhỉ!



Chính vì vậy, khi Binz đăng tải bức ảnh mới nhất của anh trong studio khiến mọi người đặt nghi vấn có liên quan đến bản demo 2 tháng trước. Có vẻ như Binz và Touliver đã hoàn thành sản phẩm này rồi và sắp sửa trình làng.

Touliver và Binz "nhá hàng" demo cho ca khúc mới

Nhân vật còn lại được Binz tag vào story Instagram là Thành Draw - "học trò cưng"' của Binz tại Rap Việt. Chính hành động tag tên Thành Draw này khiến mọi người nghi ngờ trong sản phẩm âm nhạc mà Binz kết hợp cùng Touliver sẽ có sự góp mặt của Thành Draw nữa.

Binz và Thành Draw sẽ cùng rap trên con beat Touliver "tim cật". Nghe cũng có khả năng đấy chứ!