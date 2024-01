Binz lần đầu công khai nắm chặt tay Châu Bùi ở WeChoice Awards 2023, netizen rần rần: "Cưới thôi!"

Đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2023 diễn ra vào tối 27/1 vừa qua thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi quy tụ dàn sao khủng đến tham dự. Nhiều sao Việt cùng các cặp đôi Vbiz đình đám đổ bộ thảm đỏ khiến chương trình trở thành một trong những sự kiện hot nhất dịp đầu năm mới. Đặc biệt, WeChoice Awards đánh dấu cột mốc đặc biệt với Binz - Châu Bùi khi đây là lần đầu cả hai xuất hiện sát rạt, nắm tay công khai là một đôi.

Binz - Châu Bùi lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau

Ngay từ khi lộ diện, Binz - Châu Bùi đã khiến người hâm mộ rần rần khi "lên đồ" lộng lẫy chẳng khác nào cô dâu - chú rể. Binz diện suit đen, để râu, gây ấn tượng với diện mạo lịch lãm. Châu Bùi càng được khen ngợi thể hiện đúng chất fashionista khi mặc đầm trắng dài, đội mũ hoa nổi bật. Binz nắm chặt tay Châu Bùi bước lên thảm đỏ. Cặp đôi không ngần ngại thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm khi cùng góp mặt tại một sự kiện lớn quy tụ nhiều đồng nghiệp và khán giả.

Tóm dính khoảnh khắc Binz - Châu Bùi không rời nửa bước ở WeChoice Awards 2023. Cựu HLV Rap Việt nắm chặt tay bạn gái khiến netizen xuýt xoa vì quá tình cảm

Trên trang cá nhân, Châu Bùi lần đầu công khai đăng ảnh với rapper nổi tiếng. Người đẹp tranh thủ thể hiện tình cảm với bạn trai: "Attending WeChoice with 'my choice'" (tạm dịch: "Tham dự WeChoice với 'lựa chọn của tôi'"). Binz cũng đăng nhiều ảnh tại WeChoice Awards 2023 bên bạn gái. Nam rapper viết chú thích ngắn gọn nhưng "ngập cẩu lương": "Me and my love at WeChoice Awards 2023". Kể từ khi rộ tin hẹn hò đến nay đã 4 năm, Binz - Châu Bùi vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu khiến netizen cũng thúc giục: "Cưới thôi!".

Binz - Châu Bùi lần đầu đăng ảnh với "nửa kia" trên trang cá nhân. Trước đó, cả hai thường giấu mặt đối phương trong loạt ảnh đăng MXH

Binz và Châu Bùi bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 nhưng cả hai không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay để lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm, nuôi chung thú cưng…

Tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả. Cặp đôi sau đó thoải mái chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nhau trên MXH. WeChoice Awards 2023 cũng là lần đầu tiên mà Binz - Châu Bùi chính thức công khai khoe ảnh với "nửa kia", không còn úp mở như thời gian trước nữa.