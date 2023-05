Bình An: "Đi diễn xa cũng cố gắng hoàn thành công việc nhanh để về với vợ"

Cặp đôi diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga vừa cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện tại Hà Nội. Bình An cho biết, kể từ sau khi kết hôn, anh thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều: "Trước kia tôi hoàn toàn tự do, đi diễn nay đây mai đó không phải nghĩ. Nhưng giờ đây, mỗi khi đi làm xa, tôi cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà vì có vợ và 3 con mèo đang đợi".

Trả lời về việc có khi nào cảm thấy nhàm chán khi hai vợ chồng "dính" nhau như sam, Bình Anh nói, anh vừa kết hôn chưa được bao lâu nên mọi thứ vẫn rất mới mẻ, đầy màu hồng. "Mà kể có 30, 40 năm nữa thì vẫn là màu hồng. Đây là tôi nói thật lòng chứ không hề nịnh vợ", nam diễn viên khẳng định.

Được nhận xét diễn hay hơn, nhiều màu sắc hơn từ khi lấy vợ, nam diễn viên cười bảo "cũng có thể". Tuy nhiên, anh nói thêm: "Nhờ có vợ là một phần, ngoài ra còn vì nhiều yếu tố khác như kịch bản, vai diễn phù hợp". Bình An cũng không phủ nhận anh là người khá may mắn trong nghề, khi có nhiều đồng nghiệp vất vả hơn anh nhưng chưa gặt hái được thành công.

Bình An tiết lộ, sắp tới anh sẽ vào vai phản diện trong một bộ phim truyền hình mới. Anh rất hào hứng với vai diễn này, coi đó là một trải nghiệm mới trong nghề, đặc biệt là khi "tôi đã hết tuổi soái ca và thích đóng vai phản diện, càng bị ghét càng tốt".

Diễn viên Bình An được khán giả biết đến với các phim 5S Online, Mối Tình Đầu Của Tôi, Chạy Trốn Thanh Xuân, Những Cô Gái Trong Thành Phố, 11 Tháng 5 Ngày, Yêu Hơn Cả Bầu Trời, Đừng Làm Mẹ Cáu... Còn Phương Nga là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại Giỏi, cô trở thành người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.