Tròn 1 năm cầu hôn lãng mạn, Á hậu Phương Nga và Bình An có hôn nhân ra sao?

Vào ngày 13/2/2022, diễn viên Bình An khiến người hâm mộ vỡ oà khi thông báo đã chính thức "chốt đơn" Á hậu Phương Nga sau gần 4 năm yêu nhau. Khi được cầu hôn, Phương Nga bất ngờ hỏi ngược lại Bình An: "Đã hỏi bố mẹ chưa" khiến nhiều người thắc mắc.

Sau đó, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ với chúng tôi: "Trước đó tôi từng nghe vài câu chuyện 2 bạn trẻ cầu hôn nhau nhưng khi hỏi đến bố mẹ thì bố mẹ lại nhất quyết không đồng ý. Lúc đó, cả hai lại phải tìm cách nói chuyện với gia đình 2 bên, bạn bè bằng lí do này lí do kia. Nếu chuyện này xảy ra với tôi và Bình An thì thật sự rất buồn cười.

Cả hai có bộ phận người hâm mộ nhất định, khi công bố thông tin thì sẽ không thể rút lại được nên bắt buộc tôi phải nghĩ xa hơn bằng cách hỏi Bình An đã hỏi bố mẹ chưa. Nếu bố mẹ đồng ý cho chúng tôi thì tôi cũng đồng ý vì hai đứa đã ở bên nhau hơn 4 năm. Bởi vì đã hỏi từ trước nên khi chúng tôi thông báo về đám cưới hai bên bố mẹ rất vui vì ai cũng mong chờ ngày này từ lâu rồi".

Á hậu Phương Nga bật khóc khi được Bình An quỳ gối cầu hôn cách đây 1 năm

Vốn là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của làng giải trí Việt nên chuyện tình của Phương Nga - Bình An được bạn bè, sao Việt và người hâm mộ vô cùng ủng hộ. Sau đó, cặp đôi đăng kí kết hôn vào tháng 9/2022, quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2022. Đám cưới của cặp đôi được diễn ra vô cùng hoành tráng, lãng mạn đúng với tính cách của cô dâu, chú rể.

Bình An đích thân chia sẻ khoảnh khắc hài hước khi đăng kí kết hôn hồi tháng 9/2022

Trong ngày trọng đại, Bình An đã rơi nước mắt nói lời thề nguyện cho Phương Nga trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Nam diễn viên nghẹn ngào nhắn nhủ vợ: "Chào bạn, người đã luôn đồng hành cùng mình suốt 4 năm 9 tháng 3 tuần vừa qua. Mình là một người chẳng tin vào những câu chuyện cổ tích và chắc chắn bạn cũng không bao giờ tin. Nhưng bạn có cảm thấy câu chuyện của chúng mình thật lạ không, nó chẳng giống bộ phim hay câu chuyện nào cả.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, 2 đứa không có người bạn chung nào, chỉ là sự tình cờ. Rồi sau khi tìm hiểu, mình với bạn đều cảm mến nhau dù chẳng có sở thích nào chung. Mình là người sến còn bạn có đôi chút nhạt nhoà, mình có thích ăn cơm canh và cà còn bạn ăn mì Ý, pizza. Mình thích du lịch kiểu thách thức lý trí còn bạn thích nằm cả ngày với một trái dừa trên bờ biển. Nhưng những điều khác biệt đó không làm chúng mình xa cách".

Hôn lễ nhiều cảm xúc của cặp đôi cũng đã diễn ra trong tháng 10/2022

Trong suốt 1 năm qua, Phương Nga và Bình An có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Nam diễn viên có nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh còn Phương Nga vẫn duy trì công việc riêng. Á hậu Phương Nga nhiều lần gây sốt khi để lại lời nhắn nhủ ngọt ngào, động viên chồng chăm chỉ làm việc. Ngoài ra, vợ chồng Bình An - Phương Nga thường xuyên đồng hành tại các sự kiện và nhận cơn mưa lời khen vì quá đẹp đôi.

Phương Nga cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc, trẻ trung khi về làm "vợ người ta". Nàng dâu mới cũng rất được lòng bố mẹ chồng, cô cũng vừa đón Tết đầu tiên ở nhà Bình An với vai trò con dâu.

Phương Nga - Bình An thành tâm điểm mỗi khi lộ diện cùng nhau ở các sự kiện

Nói về cuộc sống hậu kết hôn, Phương Nga chia sẻ cùng chúng tôi: "Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này.

Tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm nên rất bận và An sẽ phải thông cảm. Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác được. Đối với tôi, làm vợ và làm chồng là bằng nhau nên cả hai phải san sẻ mọi thứ. Tôi thích rửa bát dọn dẹp còn Bình An thích nấu ăn nên sẽ là người vào bếp. Chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch sinh con".

Cặp đôi còn dành nhiều thời gian để đi du lịch cùng nhau