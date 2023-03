Bình An - Phương Nga bị netizen bắt gặp trên phố, nam diễn viên có hành động "tình bể bình" với bà xã

Sáng 3/3, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vợ chồng nam diễn viên Bình An xuất hiện tại một quán ăn ở Hà Nội đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cặp đôi diện trang phục đơn giản và còn trò chuyện thoải mái, gần gũi với khán giả. Ngoài ra, Bình An và bà xã vui vẻ chụp hình cùng với người hâm mộ.

Đáng chú ý, nam diễn viên Đừng Làm Mẹ Cáu còn ghi điểm vì hành động tinh tế và tình cảm với Á hậu Phương Nga. Trong lúc chụp hình với người hâm mộ, Bình An luôn để tay ra đằng sau để ôm bà xã. Bên cạnh đó, khi sang đường nam diễn viên cũng nắm chặt tay và tinh tế đi phía trước để bảo vệ nửa kia. Qua loạt hành động ngọt ngào này, có thể thấy Á hậu Phương Nga đang được ông xã quan tâm và chăm sóc hết mực.

Bình An có loạt hành động tình cảm với bà xã Phương Nga khi đi ăn tại Hà Nội

Tháng 10/2022, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Sau hơn 4 năm bên nhau, cặp đôi đã có cái kết đẹp. Á hậu từng tâm sự Bình An là mối tình đầu của cô: "Tôi nghĩ chính sự khác biệt cả trong công việc và cuộc sống đã khiến tôi và An gắn kết như bây giờ. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau". Trên mạng xã hội, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống.

Hiện tại cặp đôi đã về chung một nhà được 5 tháng. Phương Nga từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với nam diễn viên: "Trước đây khi hai người đi chơi thì đều phải sắp xếp thời gian để An đưa em về nhà và sau đó mới về nhà của An. Còn bây giờ hai người mà đi đâu, thậm chí là cả đi làm, đi chơi thì đều có thể muộn hơn một chút, về thẳng nhà của mình và hai người tự sắp xếp thời gian cho nhau. Thời gian cũng linh hoạt hơn nhưng bên cạnh đó cũng cần nhiều thời gian hơn để lo cho gia đình.

Bây giờ thì không chỉ là lo cho bố mẹ của mỗi người mà phải lo cho bố mẹ của đối phương, bên nội, bên ngoại nữa. Cũng khá là nhiều thứ phải lo hơn nhưng cũng là một trải nghiệm mới".

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội vào tháng 10/2022

Cả hai đang có hôn nhân viên mãn sau hơn 4 năm yêu đương

Ảnh: NVCC