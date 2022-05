BIGBANG vượt mặt đàn em, giật "triple crown" show âm nhạc dù không quảng bá

Ngày 1/5, show âm nhạc hàng tuần Inkigayo đài SBS công bố người chiến thắng chính là BIGBANG với Still Life. Trước hai nhóm nhạc hậu bối (G)I-DLE và IVE, BIGBANG đã chiến thắng với điểm số sát sao.

BXH Inkigayo mới nhất

Chiến thắng này đánh dấu lần thứ ba liên tiếp của BIGBANG trong Inkigayo. Đây cũng là lần thứ hai BIGBANG đạt được "triple crown" (chiến thắng 3 lần liên tiếp) trên các chương trình âm nhạc hàng tuần với Still Life, sau khi đạt được trong Mcountdown.

Chưa có một sân khấu nào xuất hiện chung với Still Life, nhưng BIGBANG vẫn xuất sắc chiến thắng cúp âm nhạc hàng tuần

Dù chỉ cho ra một MV, không quảng bá cũng không có sân khấu diễn live, Still Life vẫn làm ăn "ngon nghẻ". Still Life không chỉ đạt PAK trên các BXH nhạc số mà còn thống lĩnh show âm nhạc hàng tuần. Vị trí đầu tiên trên Inkigayo của tuần này là chiến thắng chung cuộc thứ 8 của Still Life trên các show âm nhạc. Cùng với INVU của Taeyeon, hai ca khúc này là hai ca khúc phát hành năm 2022 có nhiều chiến thắng nhất trên chương trình âm nhạc của Hàn Quốc.

INVU của Taeyeon cùng Still Life của BIGBANG đã chứng minh bản lĩnh idol gen 2

BIGBANG thể hiện đúng đẳng cấp "ông hoàng Kpop" khi hiện đã có tổng cộng 101 cúp âm nhạc trong suốt sự nghiệp. Không cần phải "khua chiêng múa trống" comeback, nhưng sức hút của BIGBANG chưa bao giờ sụt giảm tại Hàn Quốc là sự thật!

Một số bình luận của netizen:

- 8 cái cúp cho idol 4 năm mới comeback ư, đỉnh!

- Triple crown rồi tuần sau hết được đề cử. Chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi mấy bà VIP ơi.

- Sao tung có mỗi bài hát không hình ảnh không quảng bá không làm gì hết mà giật cúp hoài vậy?

- IVE nghĩ cũng đen, comeback cùng dịp huyền thoại, bị mất bao nhiêu cúp luôn.

Nguồn: Inkigayo

https://kenh14.vn/bigbang-vuot-mat-dan-em-giat-triple-crown-show-am-nhac-du-khong-quang-ba-2022050215095711.chn