BIGBANG khởi động world tour kỷ niệm 20 năm tại Hàn Quốc

BIGBANG sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt bằng 3 đêm diễn tại Goyang, Hàn Quốc.

BIGBANG sẽ chính thức mở màn chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng loạt concert tại Goyang, Hàn Quốc. Theo thông tin được công bố, các đêm diễn đầu tiên của BIGBANG 2026 World Tour sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 21 - 23/8/2026 tại Goyang Stadium.

Đây là một trong những hoạt động đáng chú ý nhất của BIGBANG trong năm kỷ niệm 20 năm ra mắt. Sau nhiều năm hoạt động với các dự án riêng lẻ, thông tin nhóm trở lại sân khấu bằng một world tour đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ K-pop.

Mở màn tại Goyang

Theo thông báo từ YG Entertainment, concert tại Goyang mang tên BIGBANG 2026 World Tour in Goyang presented by Coupang Play. Ba đêm diễn tại Hàn Quốc được xem là điểm khởi đầu cho hành trình lưu diễn thế giới của nhóm trong năm 2026.

Poster quảng bá cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm của BIGBANG, khởi đầu tại Goyang - Ảnh: YG Entertainment.

Lịch mở bán vé sớm dành cho thành viên BIGBANG V.I.P Membership sẽ bắt đầu trong tháng 6. Người hâm mộ cần hoàn tất quy trình đăng ký khảo sát và xác thực tư cách thành viên để có thể tham gia đợt mua vé sớm. Vé được phân phối thông qua ứng dụng Coupang Play và NOL World.

Việc lựa chọn Goyang Stadium làm địa điểm mở màn cũng cho thấy quy mô lớn của tour diễn lần này. Trên trang concert chính thức, YG Entertainment đã cập nhật mục BIGBANG 2026 World Tour, trong đó Goyang là điểm dừng đầu tiên được công bố.

Dấu mốc 20 năm của một nhóm nhạc biểu tượng

BIGBANG ra mắt năm 2006 và nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn của K-pop. Với loạt ca khúc như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang, nhóm từng góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả quốc tế.

BIGBANG đã từng thành công với BIGBANG World Tour [MADE].

Chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm vì thế không chỉ là hoạt động biểu diễn mà còn mang ý nghĩa nhìn lại hành trình của BIGBANG trong hai thập kỷ. Với người hâm mộ, đây là cơ hội hiếm hoi để được gặp lại nhóm trên sân khấu lớn, đặc biệt sau thời gian dài các thành viên tập trung vào hoạt động cá nhân.

Trước đó, BIGBANG từng có nhiều tour diễn quy mô lớn, trong đó có BIGBANG World Tour [MADE] giai đoạn 2015 - 2016 và các concert kỷ niệm 10 năm hoạt động. Những chuyến lưu diễn này từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ K-pop nhờ quy mô tổ chức, sân khấu dàn dựng công phu và danh sách ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả.

Người hâm mộ chờ đợi sân khấu trở lại

Ngay sau khi thông tin về các đêm diễn tại Goyang được công bố, sự chú ý của người hâm mộ tập trung vào quy mô sân khấu, danh sách ca khúc và khả năng nhóm công bố thêm các điểm dừng quốc tế trong thời gian tới. Với một tour diễn mang dấu mốc 20 năm, khán giả kỳ vọng BIGBANG sẽ mang đến những phần trình diễn kết hợp giữa các bản hit quen thuộc và màu sắc mới sau nhiều năm hoạt động.

Hiện các thông tin chi tiết về những thành phố tiếp theo trong world tour vẫn đang được cập nhật. Tuy nhiên, việc mở màn bằng 3 đêm diễn tại Hàn Quốc đã cho thấy BIGBANG đang chuẩn bị cho một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý của K-pop trong năm 2026.