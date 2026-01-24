Biểu cảm SỐC của cổ động viên Hàn Quốc khi nhìn Cao Văn Bình cản phá bóng lên thẳng hot search

Đêm 23/1 - rạng sáng 24/1, trận đấu tranh 3 - 4 giữa U23 Việt Nam và U24 Hàn Quốc đã diễn ra một cách kịch tính. Cuối cùng, các chiến binh sao vàng đã giành chiến thắng nghẹt thở trước các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi sau khi hòa 2 - 2 và đạt tỷ số sát nút 7 - 6 trên chấm phạt đền.

Trong đó, thủ môn Cao Văn Bình đã liên tiếp có những pha cản phá xuất thần trước các tình huống dứt điểm nguy hiểm của đối thủ. Phản xạ nhanh, chọn vị trí hợp lý và tâm lý vững vàng giúp thủ thành sinh năm 2003 còn cản phá thành công cú sút penalty thứ 7 của U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu cân não, là điều kiện then chốt để U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở.

U23 Việt Nam đã có một chiến thắng thuyết phục (Ảnh: Nguyễn Nhật Minh)

Nếu như người hâm mộ trong nước có một đêm không ngủ với đủ cung bậc cảm xúc, vừa xem vừa thở oxy đến vui mừng vỡ òa thì cư dân mạng Hàn Quốc cũng có những chia sẻ đáng chú ý. Trên các diễn đàn thảo luận lớn của nước này như Naver, Theqoo,... trận thua trước U23 Việt Nam đang khiến dân tình bàn tán xôn xao. Trong đó phần lớn phản ứng đều là: SỐC!

Nguyên nhân của thái độ này không chỉ đến từ diễn biến trận đấu như Việt Nam đã thi đấu với 10 người ở phần cuối trận đấu hay Hàn Quốc thua tiếc nuối trên chấm phạt đền. Thay vào đó, đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong lịch sử đối đầu. Trong 9 lần gặp gỡ trước đó, U23 Việt Nam hòa 3, thua 6 trước U23 Hàn Quốc.

Cùng với đó, nhiều người cũng để lại lời bình luận động viên các cầu thủ trẻ, mong họ xem đây là bài học để tiếp tục nỗ lực rèn luyện và thi đấu trong tương lai.

Một cổ động viên Hàn Quốc trực tiếp đi cổ vũ U23 Hàn Quốc, biểu cảm sốc lên thẳng hot search (Ảnh chụp màn hình)

Một số bình luận từ cư dân mạng Hàn Quốc:

- Màn trình diễn thực sự gây sốc! - Thật vô lý khi họ thua trong loạt sút luân lưu trong khi đối phương đã có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu. - Ôi trời, chuyện này nghiêm trọng thật! - Trước trận đấu họ nói có 10 cầu thủ Việt Nam bị thương nhưng cuối cùng họ vẫn thua là sao? - Tuyển thủ xuất sắc của Việt Nam - Nguyễn Đình Bắc - bị truất quyền thi đấu tức là Hàn Quốc có lợi thế về quân số. Tuy nhiên, kết quả vẫn là thất bại. Tệ hơn, đây là lần đầu tiên U23 Hàn Quốc để thua U23 Việt Nam. Không còn gì để nói. - Thảm họa trận tranh hạng ba! Tôi vẫn còn choáng váng… - Chúng ta đã thua trong trận đấu với Nhật Bản rồi thì trận tranh hạng ba ít nhất cũng là một cách để khôi phục danh dự. Đó là một khoảng trống trong lòng người hâm mộ và cần phải được lấp đầy nhưng chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. - Loạt sút luân lưu không phải là chuyện may mắn. Đó là kết quả của sự chuẩn bị và tâm lý. - Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không nói nên lời sau khi xem trận đấu hôm qua. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng U23 quốc gia lại có thể thua Việt Nam. - Trận thua trước Việt Nam thực sự là một cú sốc. Đó là trận đấu khiến tôi nhận ra rằng bóng đá Hàn Quốc không còn là đối thủ khó nhằn nữa. - Đây là một trận đấu để lộ nhiều điều cần cải thiện. Tôi hy vọng đội tuyển U23 quốc gia sẽ tiếp tục phát triển. - Sự phát triển của bóng đá Việt Nam rất đáng chú ý và tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn rất lớn. Tôi rất mong chờ những trận đấu sắp tới của họ. - Đây là một kết quả đáng thất vọng, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ xứng đáng nhận được những lời động viên ấm áp. Tôi hy vọng họ sẽ trở lại với phong độ mạnh mẽ hơn trong trận đấu tiếp theo. - Tôi xin gửi lời tán thưởng chân thành nhất đến các cầu thủ và huấn luyện viên.

(Nguồn: Naver, Theqoo)