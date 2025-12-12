Biệt thự mới đẹp như tranh vẽ của "tổng tài" hot nhất VTV

Mạnh Trường được biết đến là một trong những nam tài tử hàng đầu Vbiz, đồng thời cũng là gương mặt nổi bật trong dàn "tổng tài" của VTV. Không chỉ ghi dấu với phong thái lịch lãm trên màn ảnh, Mạnh Trường mà còn khiến công chúng trầm trồ bởi khối tài sản ấn tượng ngoài đời thực. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh cùng bà xã sở hữu loạt bất động sản giá trị gồm căn hộ cao cấp giữa trung tâm Hà Nội, biệt thự nghỉ dưỡng rộng lớn tại Hòa Bình và mới nhất là cơ ngơi 3 mặt tiền nguy nga, tráng lệ. Mỗi nơi ở của gia đình nam diễn viên đều được chăm chút tỉ mỉ, từ kiến trúc đến nội thất, phản ánh phong cách sống chỉn chu và đẳng cấp.

Biệt thự 3 mặt tiền thoáng rộng được vợ chồng Mạnh Trường tậu vào tháng 5/2024. Đến tháng 9/2025, bà xã nam diễn viên hé lộ rằng cả hai đang chọn ngày giờ đẹp để bắt đầu hoàn thiện tổ ấm mới. Và vào đầu tháng 12 vừa qua, cô đã đăng tải bản phối cảnh 3D của biệt thự, lập tức khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước không gian sống rộng lớn và sang xịn của gia đình. Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ Vbiz cũng để lại lời khen ngợi, không giấu được sự choáng ngợp trước mức độ đầu tư của vợ chồng Mạnh Trường.

Biệt thự 3 mặt tiền của vợ chồng Mạnh Trường

Qua 1 số hình ảnh 3D mà bà xã Mạnh Trường đăng tải, có thể thấy kiến trúc trong nhà mới vô cùng hiện đại, sang trọng. Cô cũng là người nắm vai trò "cầm trịch" trong khâu lựa chọn phong cách, màu sắc cho đến các chi tiết thiết kế trong nhà. Cơ ngơi của gia đình Mạnh Trường có thiết kế thông tầng, mang phong cách châu Âu hiện đại với hai tông màu chủ đạo là kem và nâu.

Phòng khách rộng rãi với điểm nhấn cầu thang uốn cong mềm mại cùng lan can kim loại đen. Dưới chân cầu thang, vợ chồng Mạnh Trường dự định sẽ đặt một chiếc đàn piano. Không gian trong nhà có nhiều cửa kính lớn để đón ánh sáng vào nhà

Một góc khác trong khu vực phòng khách. Do thiết kế thông tầng nên căn nhà mang đến cảm giác vô cùng rộng rãi, thoáng mát

Bếp được thiết kế liền mạch với phòng khách, không gian rộng rãi chẳng kém cạnh

Hệ tủ bếp màu trắng tinh khôi, hài hòa với kiến trúc tổng thể mang tông kem - nâu trầm ấm

Ngay cạnh khu bếp là một khoảng sân vườn xanh mát, được phủ đầy cây cối. Từ bàn ăn có thể phóng tầm mắt ra mảng xanh thư thái này

Không gian tầng 2 mở ra một khu giải trí đúng nghĩa, nơi gia đình có thể thư giãn sau những giờ làm việc bận rộn. Dù chỉ hé lộ qua vài khung hình, khán giả vẫn dễ dàng hình dung sự tiện nghi và mức độ đầu tư của biệt thự. Tại trung tâm tầng 2 là bàn bida mang phong cách quý tộc phương Tây, tạo điểm nhấn cổ điển cho không gian hiện đại. Kế bên là quầy bar mini với hệ tủ rượu âm tường uốn vòm mềm mại, ánh đèn LED hắt nhẹ giúp làm nổi bật bộ sưu tập rượu và những chiếc ly pha lê tinh xảo.

Không gian tầng 2 của biệt thự

Bên cạnh bàn bida là hệ tủ rượu tinh xảo cùng quầy bar mini

Từng chi tiết và đồ nội thất đều được bài trí hài hòa, tinh tế.

Tổng hợp