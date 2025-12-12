4 lọ kem chống nắng dùng thích mê: Bôi lên da mềm và rạng rỡ hơn, muốn bôi không sót ngày nào

Giữa vô vàn lựa chọn kem chống nắng hiện nay, người dùng ngày càng tìm kiếm những sản phẩm không chỉ bảo vệ da mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, mềm mại và tự nhiên khi thoa. Các dòng chống nắng thế hệ mới cũng chú trọng hơn vào kết cấu mỏng nhẹ, dưỡng ẩm đủ đầy và hạn chế tối đa nhược điểm như vón, rít hay để lại vệt trắng. Dưới đây là 4 sản phẩm nổi bật, được yêu thích bởi cảm giác "bôi thích – dùng mê – thoa ngày nào cũng muốn", phù hợp với nhiều loại da và nhu cầu khác nhau.

Beauty Of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++

Không còn xa lạ với những ai mê sản phẩm skincare Hàn Quốc, Beauty of Joseon Relief Sun là một trong những sản phẩm "làm mưa làm gió" TikTok nhờ khả năng kết hợp giữa chống nắng mạnh mẽ và dưỡng ẩm nhẹ nhàng. Kết cấu kem mềm, mịn như một loại kem dưỡng, thấm nhanh và đặc biệt không gây bết dính ngay cả khi thoa lượng nhiều.

Công thức chứa 30% chiết xuất gạo cùng các thành phần lên men giàu vitamin, amino acid và khoáng chất giúp cấp ẩm, làm dịu và phục hồi bề mặt da. Lớp finish để lại ánh glowy tự nhiên, làm da trông bóng khỏe và rạng rỡ hơn nhưng không hề nhờn bí. Điểm cộng lớn là sản phẩm không để lại white cast, phù hợp với mọi tông da.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có một lớp chống nắng vừa bảo vệ tốt, vừa dưỡng ẩm nhẹ, dùng hằng ngày mà không lo kích ứng.

Nơi mua: Watsons

Kem chống nắng bí đao quang phổ rộng SPF50+ PA++++

Dòng kem chống nắng có chiết xuất bí đao gây ấn tượng nhờ công thức ứng dụng màng lọc thế hệ mới, mang lại khả năng bảo vệ phổ rộng ổn định trước cả tia UVA và UVB. Sản phẩm được thiết kế dành cho mọi loại da, đặc biệt phù hợp với da dầu, da mụn và da nhạy cảm nhờ khả năng giảm kích ứng và kiểm soát dầu tương đối tốt.

Chiết xuất bí đao đóng vai trò làm dịu, kháng viêm và hỗ trợ giảm mụn viêm. Bên cạnh đó, Niacinamide giúp củng cố hàng rào da, tăng tổng hợp ceramide và HA tự nhiên, đồng thời hỗ trợ làm đều màu da nhẹ nhàng. Vitamin E từ nguồn đậu nành không biến đổi gen cung cấp thêm lớp chống oxy hoá, bảo vệ da khỏi các tác nhân ô nhiễm và ánh nắng.

Sản phẩm có lớp finish đẹp, tiệp nhanh, không vón cục và không gây rãnh trắng. Làn da có thể sáng nhẹ trong vài phút đầu nhưng sau đó trở về tông tự nhiên. Khả năng chống nước, không cay mắt và chống bóng nhờn tốt giúp sản phẩm trở thành một ứng viên phù hợp cho mùa nóng hoặc người hay hoạt động ngoài trời.

Nơi mua: Cocoon

Biore UV Aqua Rich Watery Gel SPF50+/PA++++

Đây là một trong những dòng kem chống nắng phổ biến nhất của Biore, nổi tiếng nhờ cảm giác "nhẹ như nước" khi thoa. Công nghệ phân tử chống nắng siêu nhỏ giúp lớp bảo vệ mỏng, trong và ổn định, không gây bít da hay tạo cảm giác nặng. Kết cấu gel dạng watery thấm nhanh, để lại cảm giác tươi mát và thoáng nhẹ, phù hợp cho những ai muốn thoa lại nhiều lần trong ngày mà không sợ bí da.

Ngoài khả năng chống nắng mạnh, sản phẩm còn có các thành phần giữ ẩm như Sodium Hyaluronate và chiết xuất Sữa Ong Chúa, giúp da mềm mại và đủ ẩm hơn trong suốt thời gian sử dụng. Kem chống nắng cũng được đánh giá cao nhờ khả năng chống nước đến 80 phút, nhưng vẫn dễ dàng rửa sạch bằng sữa rửa mặt thông thường.

Biore UV Aqua Rich Watery Gel không thêm màu, đã được kiểm nghiệm không gây mụn và không gây dị ứng. Sản phẩm tạo lớp nền mượt nên có thể dùng như lớp lót trang điểm, giúp kem nền tiệp đẹp hơn. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả da dầu và da hỗn hợp trong môi trường nóng ẩm.

Nơi mua: Guardian

Some By Mi Truecica Mineral Calming Tone-Up Suncream SPF50+ PA++++

Dòng chống nắng khoáng của Some By Mi được thiết kế cho da nhạy cảm và da mụn nhờ công thức chứa Zinc Oxide và Titanium Dioxide — hai thành phần chống nắng vật lý lành tính, an toàn và ổn định. Chỉ số SPF50+ PA++++ mang lại lớp bảo vệ mạnh trước UVA và UVB, hỗ trợ ngăn ngừa sạm da và lão hoá sớm.

Điểm nổi bật của sản phẩm là phức hợp Truecica (tràm trà, ngải cứu, rau má), giúp làm dịu, kháng khuẩn và hỗ trợ giảm mụn ẩn, mụn viêm. Ngoài ra, Niacinamide trong công thức giúp tăng cường hàng rào da, hỗ trợ cải thiện sắc tố và đều màu da.

Kết cấu kem nhẹ, dễ tán, không quá dày như những dòng kem vật lý thông thường. Lớp finish nâng tone nhẹ nhưng vẫn tự nhiên, phù hợp với người thích nền da sáng khoẻ.

Nơi mua: Some By Mi Official Store

Ảnh: Sưu tầm