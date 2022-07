Bị tai nạn gãy chân, nữ sinh được tình nguyện viên cõng vào phòng thi

Ngày 7/7, 12.716 sĩ tử ở Đà Nẵng đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022.

Dưới cái nắng cháy da thịt, tại điểm thi Trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhiều phụ huynh, người đi đường xúc động trước cảnh một tình nguyện viên áo xanh cõng một nữ thí sinh bị gãy chân bước ra từ sân trường.



Thí sinh đặc biệt này là em Hà Thúy Linh. Chân phải của nữ sinh này bị gãy phải bó bột khoảng hơn một tuần nay. Hôm nay, Linh được bố mẹ đưa đến điểm thi bằng xem máy, tay em cầm đôi nạng gỗ.

Nữ sinh Linh được bố mẹ đưa chở đến trường thi

Nữ sinh Linh được các tình nguyện viên cõng từ cổng vào tận phòng thi

Ngay sau đó, em Linh đã được các bạn tình nguyện viên hỗ trợ để vào phòng thi. Một bạn nam được phân công nhiệm vụ cõng nữ sinh này, 2 bạn khác thì cầm đôi nạng gỗ và cặp cho Linh.

Theo gia đình nữ thí sinh, trước ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022, Linh không may bị tai nạn khiến chân phải bị gãy phải bó bột. Để việc ôn thi của con không gián đoạn, những ngày qua, bố mẹ đã thay nhau vừa dùng xe máy chở, vừa cõng con đến lớp để ôn luyện. Linh cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn bè.

Thúy Linh cho hay, gia đình sinh sống tại quận Thanh Khê, vài ngày trước, do không may bị ngã dẫn đến gãy chân, nhưng do kỳ thi THPT quốc gia sắp cận kề nên chân em được bó bột và được cho về nhà tự điều trị. Dù đi lại rất đau đớn nhưng em vẫn còn có thể cố gắng đến trường để thực hiện kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh này.

Sau khi thi xong, tình nguyện viên Nguyễn Gia Bảo lại vào phòng thi để cõng em Linh ra cổng trường

Linh được bố mẹ chở về nhà

Bảo chia sẻ, em rất vui khi được phân công nhiệm vụ hỗ trợ cõng chị thí sinh vào phòng thi

Từ hôm qua (6/7), khi tập trung tại điểm thi để học nội quy, gia đình Linh đã rất lo lắng vì theo quy định người nhà không được có mặt tại khu vực thi. Tuy nhiên, khi người nhà đưa Linh đến điểm thi thì các tình nguyện viên có mặt ở điểm thi Trường THPT Thái Phiên đã sẵn sàng trở thành "đôi chân" tạm thời, giúp sĩ tử này "vượt vũ môn" khiến gia đình rất biết ơn và xúc động.

Sau khi cõng bạn vào tận phòng thi, tình nguyện viên Nguyễn Gia Bảo (học sinh lớp 11, trường THPT Thanh Khê) lại tức tốc ra lại ngoài cổng để hỗ trợ phát nước, quạt và bánh cho các sĩ tử khác.

Bảo cho biết, mình tham gia trong nhóm tình nguyện tại Trường THPT Thái Phiên 2 hôm nay. Ngay từ hôm qua, Bảo đã thấy nữ sinh Linh được gia đình "hộ tống" đến trường với chiếc nạn trên tay để làm thủ tục dự thi. Với tinh thần của một đoàn viên Bảo đã không ngại khó khăn cõng Linh lên phòng thi.

"Là một tình nguyện viên, khoác lên mình chiếc áo xanh đầy nhiệt huyết, 2 hôm nay em đã dùng sức trẻ của mình làm một việc vô cùng ý nghĩa. Với tinh thần tiếp sức mùa thi, thì đó việc nên làm thôi, giúp được chị thí sinh ấy, em cảm thấy rất vui. Đối với em, khi cõng chị thí sinh gãy chân trên vai, leo lên từng bậc tam cấp để đến phòng thi, mỗi bước chân là một bước đến gần hơn với sứ mệnh tình nguyện. Bản thân rất vui khi được cống hiến sức trẻ và được mặc áo xanh đoàn viên làm điều có ích cho xã hội trong kỳ nghỉ hè là một kỷ niệm vô giá", nam sinh Nguyễn Gia Bảo cười tươi chia sẻ.



Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, các tình nguyện viên trong màu áo xanh có mặt tại khắp các điểm thi để hỗ trợ các thí sinh

Các sĩ tử ở Đà Nẵng được tình nguyện viên tặng nước và bánh kẹo sau khi kết thúc môn thi đầu tiên

Cũng theo Gia Bảo, đối với những tình nguyện viên là học sinh đăng ký tham gia tình nguyện hè mỗi người sẽ được phân công những nhiệm vụ khác nhau như: động việc các sĩ tử, hỗ trợ nước cho thí sinh, người nhà thí sinh đứng dõi theo con em trong phòng thi...



"Đây là cơ hội để chúng em được học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị tâm lý để năm sau bước vào cuộc thi quan trọng của đời học sinh. Hơn nữa, được mặc áo xanh đoàn viên làm điều có ích cho xã hội trong kỳ nghỉ hè là một kỷ niệm vô giá", Bảo nói thêm.

Được biết, chiều nay (7/7), sĩ tử cả nước sẽ bước vào môn thi thứ 2 - môn Toán với thời gian làm bài 90 phút, thời gian bắt đầu phát đề là 14h20'.

