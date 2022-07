Cập nhật môn Văn tốt nghiệp THPT 2022: Phân tích tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa!

Hôm nay (7/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.002.432, tương ứng với 2243 điểm thi, gồm tổng cộng 42.293 phòng thi.

Trong số đó, Hà Nội có gần 98.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Toàn thành phố có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng, với gần 4.600 phòng thi. Tất cả các phòng thi được kiểm tra kỹ lưỡng, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và bảo đảm an ninh, an toàn. Sở GD&ĐT Hà Nội huy động hơn 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia coi thi và phục vụ tại các điểm thi.

TP.HCM có 85.000 thí sinh tham dự (hơn 73.800 thí sinh THPT, gần 7.900 thí sinh giáo dục thường xuyên và trên 3.300 thí sinh tự do). Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với lực lượng công an, các sở ban ngành có liên quan đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho kỳ thi từ khâu sao in đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi…

Còn tại Đà Nẵng, số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 12.716. Trong đó, 112 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp; 546 thí sinh dự thi để xét tuyển cao đẳng, đại học; và hơn 12.000 thí sinh vừa thi để xét công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển cao đẳng, đại học. Tại kỳ thi này, Đà Nẵng có 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng và 2 điểm thi dự phòng (tại trường THCS Trưng Vương, THPT Võ Chí Công). Tại các điểm thi đều chuẩn bị sẵn sàng bộ xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) để sử dụng trong trường hợp có thí sinh nghi nhiễm Covid-19.

