Bị rắn độc cắn, người đàn ông 44 tuổi làm một việc khiến bác sĩ sốc nặng

Khi tìm cách đuổi con rắn ra ngoài, người đàn ông đã bị nó cắn vào lòng bàn tay phải. Hành động sau đó của người này khiến bác sĩ sửng sốt.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Hoàng (44 tuổi, sống tại huyện Vân, thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) bị một con rắn độc cắn khi đang cố gắng xua đuổi nó ra khỏi nhà.

Sự việc xảy ra vào chiều 17/6. Trong lúc nghỉ ngơi tại nhà, ông Hoàng phát hiện một con rắn bất ngờ bò vào trong nhà. Khi tìm cách đuổi con vật ra ngoài, ông bị nó cắn vào lòng bàn tay phải.

Sau khi bị thương, lo ngại bác sĩ không thể xác định được loài rắn để có phương án điều trị, người đàn ông này đã tự tay bắt sống con rắn, cho vào bao tải rồi mang đến bệnh viện. Trên đường đi cấp cứu, ông còn dùng dây vải buộc chặt cánh tay với mong muốn ngăn nọc độc lan rộng.

Bác sĩ họ Lý, người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh tại Bệnh viện Nhân dân huyện Vân, cho biết: "Khi bệnh nhân đến bệnh viện, con rắn vẫn còn sống và liên tục cử động bên trong bao tải. Tôi chỉ nhìn lướt qua từ bên ngoài và lập tức yêu cầu đưa bao tải ra khỏi khu vực khám bệnh vì quá nguy hiểm", bác sĩ kể lại.

Sau đó, bệnh nhân đã đập mạnh chiếc bao xuống đất nhiều lần khiến con rắn chết. Khi kiểm tra, các bác sĩ xác định đây là một con rắn hổ mang cực độc dài khoảng 1 mét.

May mắn, lượng nọc độc xâm nhập vào cơ thể không nhiều nên chưa gây ra phản ứng ngộ độc nghiêm trọng. Sau khi được điều trị tích cực và theo dõi sát sao, các chỉ số sức khỏe của ông Hoàng dần ổn định. Đến ngày 21/6, người đàn ông này đã được xuất viện.

Dù vậy, bác sĩ Lý nhấn mạnh rằng cả hai hành động của bệnh nhân đều không đúng cách sơ cứu.

Theo ông, việc dùng dây buộc chặt cánh tay để ngăn nọc độc lan truyền là phương pháp lỗi thời và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Khi bị rắn cắn, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng nước sạch, dùng gạc hoặc khăn sạch băng nhẹ vùng bị cắn rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.

Đặc biệt, các bác sĩ cảnh báo người dân không nên cố bắt, đánh chết hoặc mang theo rắn đến bệnh viện. Hành động này có thể khiến nạn nhân hoặc những người xung quanh tiếp tục bị tấn công, làm gia tăng nguy cơ tai nạn đáng tiếc.

"Nếu có điều kiện an toàn, người dân chỉ cần chụp lại hình ảnh con rắn bằng điện thoại để bác sĩ nhận diện. Trong trường hợp không thể chụp ảnh hoặc con rắn quá hung dữ, hãy ưu tiên bảo vệ bản thân và nhanh chóng đến bệnh viện, thay vì cố gắng tiếp cận hay bắt giữ nó", bác sĩ khuyến cáo.