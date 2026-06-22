Đau cánh tay suốt một năm, người phụ nữ bàng hoàng khi bác sĩ phát hiện hai sinh vật dài 10cm đang sống dưới da

Chỉ vì một thói quen tưởng chừng vô hại trong gian bếp, một người phụ nữ đã phải chịu đựng sự hành hạ thể xác suốt một năm trời. Khối u sưng tấy trên cánh tay cô hóa ra lại là nơi trú ngụ của hai con ký sinh trùng đang sống.

Một câu chuyện y khoa rùng rợn vừa được đài truyền hình Thâm Quyến, Trung Quốc đưa tin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngay trong chính căn bếp gia đình. Tại một bệnh viện ở miền nam Trung Quốc, các y bác sĩ đã tiến hành một ca phẫu thuật đáng kinh ngạc để giải thoát một bệnh nhân khỏi sự nhức nhối kéo dài ròng rã suốt một năm.

Bệnh nhân là một người phụ nữ mang họ Vương. Khoảng một năm trước, cô bắt đầu nhận thấy sự xuất hiện của một khối u nhỏ trên cánh tay mình. Ban đầu, hiện tượng này không gây ra quá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, theo thời gian, khối u ngày càng phát triển về kích cỡ.

Đến một thời điểm, phần nhô lên này đã phình to bằng quả trứng chim cút, đi kèm với những cơn đau nhói dữ dội và liên tục. Chính sự đau đớn không thể chịu đựng thêm này đã buộc Vương phải khẩn trương tìm kiếm sự hỗ trợ y tế tại Bệnh viện nhân dân Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cặn kẽ và quyết định phẫu thuật. Kết quả của ca can thiệp y khoa đã khiến nhiều người phải rùng mình: họ đã gắp ra thành công hai con giun sống có chiều dài lên tới 10cm từ sâu bên trong khối u trên cánh tay của bệnh nhân.

Nguyên nhân lây nhiễm ký sinh trùng được xác định là do thói quen dùng chung một chiếc thớt để sơ chế ếch sống và thái thực phẩm chín, đồ ăn nguội.

Theo nhận định từ các chuyên gia y tế, sinh vật đáng sợ này là sán nhái - một loại ký sinh trùng cực kỳ nguy hiểm, thường xâm nhập và tồn tại trong cơ thể những người có thói quen sinh hoạt và ăn uống thiếu an toàn.

Quá trình điều tra bệnh sử đã hé lộ nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thảm kịch này. Bệnh nhân Vương nhớ lại rằng cô thường xuyên mua ếch sống về nhà để chế biến. Tuy nhiên, sai lầm chí mạng nằm ở chỗ cô đã giết mổ những con ếch này trên cùng một chiếc thớt mà sau đó cô tiếp tục sử dụng để thái các loại thực phẩm đã nấu chín hoặc chuẩn bị các món ăn nguội.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, dao làm bếp và thớt của gia đình Vương rất có thể đã bị ô nhiễm nặng nề bởi các nang sán nhái tiết ra từ thịt ếch sống. Khi cô trực tiếp chuẩn bị các món ăn nguội trên bề mặt thớt đó, các nang ký sinh trùng nguy hiểm này đã lặng lẽ bám vào thức ăn và đường hoàng xâm nhập vào cơ thể các thành viên trong gia đình qua đường tiêu hóa.

Một bác sĩ thuộc khoa da liễu của Bệnh viện nhân dân Thâm Quyến đã đưa ra lời giải thích chuyên sâu về đặc tính sinh học của loài sán này. "Không giống như các loại ký sinh trùng thông thường khác, sán nhái sẽ không thể phát triển thành con trưởng thành khi ở trong môi trường cơ thể người.

Thay vào đó, chúng duy trì trạng thái ấu trùng và không ngừng di chuyển xuyên qua các mô mềm khác nhau," vị chuyên gia này cho biết. Hành trình di chuyển của chúng vô cùng phức tạp, chúng có thể dễ dàng đi sâu vào lớp hạ bì, cơ bắp, nhãn cầu, lồng ngực, não bộ và thậm chí là các cơ quan nội tạng.

Dấu hiệu nhận biết phổ biến nhất của sự xâm nhập này chính là sự hình thành các khối u bất thường nằm ngay dưới da, tương tự như trường hợp mà bệnh nhân Vương đã trải qua.

Bác sĩ cảnh báo sán nhái di chuyển khắp các mô mềm trong cơ thể như da, cơ, mắt, não và nội tạng để tạo ra các khối u, thay vì phát triển thành con trưởng thành ở ruột.

Vị bác sĩ cũng không quên nhấn mạnh một thông điệp vô cùng quan trọng: "Đừng bao giờ để sự bất cẩn trong chính nhà bếp của bạn trở thành một kẽ hở tạo điều kiện cho ký sinh trùng hoành hành". Thói quen nguy hiểm của Vương - sử dụng chung một chiếc thớt cho cả thực phẩm sống và thực phẩm chín - thực tế lại là một hiện tượng không hề hiếm gặp tại Trung Quốc. Một bộ phận lớn người dân vẫn mang tư duy sai lầm khi tin tưởng tuyệt đối rằng chỉ cần làm sạch bề mặt thớt bằng các loại chất tẩy rửa thông thường là đã có thể tận diệt hoàn toàn trứng ký sinh trùng.

Những trường hợp y khoa liên quan đến ký sinh trùng nguy hiểm được lấy ra từ cơ thể người bệnh thường xuyên trở thành tâm điểm trên các trang tin tức ở Trung Quốc. Chỉ mới vào tháng 4 vừa qua, một đội ngũ bác sĩ phẫu thuật khác cũng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã phải mở hộp sọ để gắp một con giun dài 8cm từ não của một nữ bệnh nhân. Người phụ nữ này đã phải vật lộn với hàng loạt vấn đề sức khỏe bí ẩn trong thời gian dài.

Sau khi phân tích, cô nghi ngờ bản thân đã rước họa vào thân bởi một sự kết hợp của nhiều thói quen rủi ro cao trong quá khứ, bao gồm việc đặt đùi ếch sống vào lỗ sâu răng với niềm tin chữa đau răng từ nhiều thập kỷ trước, thường xuyên giải khát bằng nước suối trên núi chưa qua đun sôi hoặc sử dụng các loại rượu rắn ngâm thuốc.

Chưa dừng lại ở đó, một sự cố y khoa mang tính chất tương tự cũng đã diễn ra vào tháng 5 tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nằm ở khu vực miền tây nam Trung Quốc. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thu hồi một con giun dài 5cm đang làm tổ trong não của một nam bệnh nhân. Người đàn ông này sau đó đã thẳng thắn thừa nhận thói quen sinh hoạt vô cùng nguy hiểm của mình, đó là thường xuyên sử dụng nước suối hoang dã chưa qua bất kỳ hình thức xử lý nào, đồng thời có sở thích tiêu thụ các món ăn làm từ tiết lợn sống.

Những sự việc liên tiếp xảy ra này chính là một lời nhắc nhở đanh thép về tầm quan trọng của các nguyên tắc vệ sinh cơ bản. An toàn thực phẩm không chỉ đến từ nguồn gốc nguyên liệu mà còn phụ thuộc phần lớn vào quy trình chế biến khép kín, phân tách rõ ràng dụng cụ làm bếp ngay trong chính căn nhà của bạn.

Tham khảo:SCMP