Bi Rain rục rịch tái xuất màn ảnh nhỏ, kết hợp nữ chính Phẩm Chất Quý Ông

Thời điểm hiện tại, Kim Tae Hee là cái tên được quan tâm bậc nhất. Lý do đương nhiên là bởi bộ phim truyền hình Lies Hidden in My Garden do cô đóng chính sẽ ra mắt vào tháng 6 tới. Và mới đây, niềm vui của các khán giả lại được nhân đôi khi không chỉ Kim Tae Hee mà Bi Rain hứa hẹn cũng sẽ sắp tái xuất.

Cụ thể, vào ngày hôm nay (26/5), ekip sản xuất Scandal of Hwain Family đã công bố việc chọn Bi Rain và Kim Ha Neul làm diễn viên chính. Kim Ha Neul vào vai Wan Soo, một cô gái luôn mơ về cuộc sống hoàn hảo ở giới thượng lưu. Chính vì thế, cô đã cưới người thừa kế của tập đoàn Hwain Group rồi bị cuốn vào một cuộc chiến với những bí mật không tưởng.

Bi Rain sẽ tái xuất với vai chàng vệ sĩ Do Yoon trong Scandal of Hwain family

Trong khi đó, Bi Rain sẽ hóa thân thành Do Yoon. Anh ta có thân phận là thành viên của đội bảo an thuộc tập đoàn Hwain Group và được giao nhiệm vụ bảo vệ Wan Soo. Tuy nhiên, thực tế thì Do Yoon cũng có những mục đích riêng khi tiếp cận tập đoàn khổng lồ này.



Nói thêm về bộ đôi diễn viên chính của Scandal of Hwain Family, Bi Rain đương nhiên là cái tên đã quá nổi tiếng. Ở tuổi 40, anh vẫn hoạt động nghệ thuật một cách khá năng nổ. Hồi năm ngoái, nam ngôi sao đóng chính trong phim Bác Sĩ Ma cùng với Kim Bum, đồng thời nhận lời xuất hiện trong Take 1 và Dưới Bóng Trung Điện với tư cách khách mời.

Đảm nhận vai nữ chính là Kim Ha Neul, người từng gây ấn tượng với siêu phẩm đình đám một thời Phẩm Chất Quý Ông

Về phần Kim Ha Neul, cô cũng chẳng phải cái tên xa lạ. Nữ diễn viên gạo cội này từng là nữ chính của bộ phim đình đám một thời Phẩm Chất Quý Ông.



Được biết, Scandal of Hwain Family được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Park Hong Kyun. Đây là người đứng sau thành công của các siêu phẩm Hoa Du Ký, Mối Tình Bất Diệt và Nữ Hoàng Seon Deok.