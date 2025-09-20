Bí quyết nuôi con đỗ Harvard: Không học thêm, không ép buộc, chỉ cần 3 ĐIỀU - cha mẹ Việt ít để ý!

Khi nhận được thư báo trúng tuyển Harvard của con trai, với điểm số xuất sắc và hồ sơ đầy ấn tượng - bà Julie Lythcott-Haims, cựu Trưởng khoa Sinh viên năm nhất của Đại học Stanford (Mỹ), không bất ngờ. Điều khiến bà tự hào không phải là danh tiếng ngôi trường, mà là cách con trai mình trưởng thành: tự tin, tự lập và đam mê học hỏi.



Khác với hình mẫu "cha sói, mẹ hổ" thường thấy ở nhiều gia đình châu Á, Julie chưa bao giờ áp đặt con phải đứng đầu lớp, phải học nhạc, học toán nâng cao hay thi đấu học thuật. Bà chọn cách đồng hành, khuyến khích con tự khám phá và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, bà kể rằng chỉ kiên trì rèn cho con 3 thói quen nền tảng từ nhỏ – và chính điều đó đã mở cánh cửa Harvard.

1. Để con tự quản lý thời gian từ mẫu giáo

Ngay từ khi con trai mới 5 tuổi, Julie đã để cậu bé tự điền thời gian biểu trong tuần, dán trong phòng riêng. Không phải bố mẹ vạch sẵn giờ học – giờ chơi, mà cậu bé hoàn toàn quyết định: học lúc nào, tắm lúc nào, và chơi khi nào.

Ban đầu, tờ lịch của cậu bé tràn ngập… những ô "play time" (chơi). Có tuần, gần như toàn bộ kế hoạch chỉ xoay quanh LEGO và trò chơi điện tử. "Tôi nhìn và suýt ngất, nhưng vẫn kiên nhẫn để con tự điều chỉnh," Julie kể.

Nhờ vậy, đến khi lên lớp 1, cậu bé đã biết cân đối giữa học tập và giải trí. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) năm 2018, trẻ em được khuyến khích tự quản lý thời gian sớm có khả năng tự kiểm soát hành vi tốt hơn, ít trì hoãn và đạt kết quả học tập cao hơn trong suốt tuổi thiếu niên.

Chính thói quen này giúp cậu bé Harvard chưa bao giờ trễ hạn bài tập, cũng không mất cơ hội vui chơi cùng bạn bè.

2. Để con theo đuổi điều mình yêu thích

Thay vì ép con học piano hay tham gia lớp luyện thi, Julie tin rằng đam mê mới là thầy giỏi nhất.

Khi mới 6 tuổi, con trai bà say mê vẽ tranh. Julie không chỉ đăng ký cho con lớp học nghệ thuật, mà còn để cậu tự do "vẽ đến mỏi tay" mà không hề giục giã. Có lúc, sự kiên trì của cậu bé lung lay – "ba ngày vẽ, hai ngày bỏ" – bà cũng không ép. Thay vào đó, bà cùng con xem những bộ phim hoạt hình truyền cảm hứng về nghệ sĩ, kể chuyện các danh họa thành công, và nhẹ nhàng nhắc nhở về sự kiên định.

Nhiều năm sau, khi nộp hồ sơ Harvard, cậu bé đã chọn ngành Lịch sử nghệ thuật, và chính những tác phẩm hội họa cùng bài luận về nghệ thuật giúp cậu gây ấn tượng mạnh với hội đồng tuyển sinh.

Một nghiên cứu năm 2021 của Đại học Cambridge khẳng định: học sinh có cơ hội theo đuổi sở thích cá nhân lâu dài thường có hồ sơ đại học nổi bật hơn, vì sự đam mê thể hiện tính bền bỉ và khả năng tự định hướng – hai yếu tố Harvard và các trường Ivy League đánh giá rất cao.

3. Dạy con tự lập ngay từ khi 2 tuổi

Julie quan niệm: "Cha mẹ không thể theo con cả đời, nhưng tính tự lập có thể."

Khi mới 2 tuổi, con trai bà đã được dạy tự mặc quần áo, tự ăn, tự đi ngủ. Đến cấp 2, cậu bé tự quyết định có cần học thêm không, có nên xem trước bài mới hay nhờ bạn bè kèm cặp. Julie chưa bao giờ đứng ngoài cửa phòng để kiểm tra con học, cũng không bao giờ đặt mục tiêu kiểu "phải A+" hay "phải vào top 5 lớp".

"Điểm số là việc của con, không phải của cha mẹ. Tương lai là của con, nên con phải chịu trách nhiệm," bà nói.

Theo một khảo sát của Harvard Graduate School of Education năm 2020, những sinh viên xuất sắc nhất không phải là nhóm học thêm nhiều nhất, mà là những người sớm được cha mẹ tin tưởng, trao quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm với kết quả học tập.

Kết quả: Tự do nhưng có khuôn khổ

Con trai Julie đỗ Harvard năm 2014, theo học chuyên ngành nghệ thuật, đồng thời tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Cậu không phải "cỗ máy điểm số", mà là một người trẻ yêu nghệ thuật, tự tin và độc lập.

Bài học từ bà mẹ Harvard này đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ huynh Mỹ: thay vì kiểm soát con quá chặt, hãy cho con tự do trong khuôn khổ – quản lý thời gian, theo đuổi sở thích, và học cách tự lập từ nhỏ. "Điều quan trọng nhất không phải là Harvard, mà là việc con trai tôi biết cách sống cuộc đời của chính mình," Julie nói.