Bí mật xinh đẹp, trẻ lâu của Tăng Thanh Hà ở tuổi U40 chính là những cốc nước "thần thánh"

Làm sao để giữ được vóc dáng người thanh mảnh cùng làn da căng mịn ở tuổi 37 như Tăng Thanh Hà là chủ đề được không ít chị em quan tâm. Những ai thường xuyên theo dõi trang cá nhân của "bà mẹ ba con" này sẽ hiểu, bí quyết để cô có nhan sắc tươi trẻ là do chăm chỉ tập luyện, kết hợp với việc ăn uống khoa học, kết hợp cùng các phương pháp làm đẹp chủ yếu có thành phần đến từ thiên nhiên.

Mùa hè đến, Hà Tăng có rất nhiều cách để chăm sóc cho cơ thể của mình, một trong số đó là lựa chọn các thức uống ngon lành, tươi mát, nhưng vô cùng có lợi cho sức khỏe.

Hà Tăng thường xuyên uống nước nghệ

Một trong những bí quyết giúp Hà Tăng ngăn ngừa lão hóa, gìn giữ sức khỏe đó là sử dụng nước nghệ.

Dù nghệ chỉ là một nguyên liệu làm đẹp bình dân nhưng hiệu quả mà nó đem lại chẳng kém cạnh một sản phẩm đắt tiền nào. Nghiên cứu cho thấy, một củ nghệ có chứa 0,76 -1,1% nhựa curcumin; 1,5% tinh dầu; chất béo và tinh bột.

Nước nghệ là thức uống Hà Tăng yêu thích.

Đặc biệt, trong nghệ có chứa một "hợp chất vàng" tên là curcumin, tác dụng của nó không chỉ giúp cơ thể hạn chế hình thành các gốc tự do, giúp da mịn màng hơn mà còn có thể phòng chống ung thư.



Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), trong đông y củ nghệ có vị cay, đắng, tính bình, có tác dụng hành khí, hoạt huyết, tán ứ, chỉ thông. Nghệ có thể sử dụng để làm mặt nạ, hoặc có thể pha nước uống đều tốt cho sức khỏe và làn da.

Một lý do nữa khiến Hà Tăng thường xuyên uống nước nghệ đó là vì thức uống này có tác dụng điều trị bệnh đau dạ dày - căn bệnh mà cô gặp phải suốt bao nhiêu năm qua.

Lưu ý: Không nên thấy nghệ tốt mà sử dụng quá nhiều vì chất curcumin liều cao sẽ gây kích thích tuyến thượng thận bài tiết cortisone (chất có tính kháng viêm), từ đó khả năng kháng viêm của cơ thể sẽ giảm đi.

Tăng Thanh Hà là "fan cứng" của sữa hạt điều

Là một người quan tâm đến các thực phẩm chăm sóc cho sức khỏe, chắc chắn nàng ngọc nữ không thể bỏ qua sữa hạt. Ngoài sữa hạnh nhân, sữa hạt điều cũng là thức uống mà Hà Tăng thường thưởng thức trong bữa sáng. Thậm chí, cô còn tự tay nấu hạt điều để bản thân và chồng con cùng thưởng thức.

Sữa hạt điều có hương vị thơm ngon, dễ uống, hơn hết nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất thiết yếu như magiê, photpho và vitamin K. Hiếm có loại hạt nào sở hữu đặc tính chống oxy hóa nhiều như hạt điều, nó có tác dụng ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây nên.

Bác sĩ Mona Gohara, (công tác tại Đại học Yale, New Haven, Mỹ): Các gốc tự do có khả năng phá hủy tế bào ADN và liên quan mật thiết với các bệnh tim mạch, rối loạn gan và chứng mất trí Alzheimer. Trong khi đó, chất chống oxy hóa trong sữa hạt điều lại có tác dụng ngăn cản sự phát triển của các gốc tự do. Đồng thời nó có tác dụng chống lão hóa, tăng sức đề kháng.

Các chuyên gia cũng cho biết, sữa hạt điều có khả năng ngăn ngừa nguy cơ tử vong do bệnh tim và ung thư gây nên. Do đó, không khó để lý giải vì sao sữa hạt điều lại được Hà Tăng sử dụng thường xuyên đến vậy.

Hà Tăng thích sinh tố bơ

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những ly sinh tố bơ thơm ngon, mát bổ. Thức uống này cũng chính là một trong những món mà nàng ngọc nữ Hà Tăng thích nhất.

Hà Tăng thường xuyên uống sinh tố bơ.

Bơ giàu chất béo lành mạnh, cùng vitamin C và E - các dưỡng chất thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen tốt hơn. Đồng thời, quả bơ còn chứa axit oleic béo omega-9, có thể giúp sửa chữa và phục hồi các tế bào da. Chất béo trong quả bơ cực kỳ tốt trong việc nuôi dưỡng da, tóc và móng tay. Ngoài tác dụng làm đẹp, quả bơ cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin E, phytosterol và carotenoid giúp bảo vệ hệ thống tim mạch của chúng ta.



Việc bổ sung bơ vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp bạn no lâu hơn, hạn chế nạp calo và ăn uống lành mạnh hơn.

Hà Tăng thích uống trà bụp giấm vào mùa hè

Mỗi dịp hè đến, Hà Tăng lại mê mệt một thức uống màu đỏ au, vị chua chua ngọt ngọt, đó chính là nước bụp giấm. Thậm chí có năm, nàng ngọc nữ còn hào hứng chia sẻ gia đình cô dùng đến 300kg Atiso để ngâm nước uống.

Trà bụp giấm không chỉ có tác dụng giải khát mùa hè mà còn cực kỳ tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Một nghiên cứu tại Đài Loan cho thấy trà bụp giấm có tác động tích cực đến việc giảm cân. Thành phần chống oxy hóa trong hoa bụp giấm được cho là tốt nhất trong số nhiều loại trái cây và rau quả, giúp chống lão hóa và dưỡng da.

Một số nghiên cứu trên động vật và một số nghiên cứu nhỏ trên người cũng đã cho thấy khả năng chống viêm của cây bụp giấm. Viêm có thể gây ra sự phát triển của nhiều bệnh tật, bao gồm ung thư, hen suyễn, bệnh Alzheimer, bệnh tim và viêm khớp dạng thấp.

Trà bụp giấm chua chua ngọt ngọt mà Hà Tăng rất yêu thích.

Cần lưu ý rằng: Bạn không nên lạm dụng trà bụp giấm thay thế nước uống hàng ngày. Nếu đang sử dụng thuốc thì cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.