Bị mất đồ ăn, xem camera, người đàn ông phát hiện bí mật động trời

Nam diễn viên Joe Cummings, sống cùng bạn gái tại Manhattan, Mỹ. Anh phát hiện đồ ăn trong nhà liên tục biến mất một cách bí ẩn, nhất là vào ban đêm.

Ban đầu, anh cho rằng bạn gái đang lén ăn đồ ăn khuya nhưng cô một mực phủ nhận. Quyết tìm ra sự thật, Joe đã lắp camera ẩn trong bếp để theo dõi.

Những gì Joe phát hiện ra còn đáng sợ hơn anh tưởng rất nhiều. Thay vì ghi lại hình ảnh của bạn gái, đoạn phim tiết lộ một điều hệt như trong phim kinh dị.

Theo hình ảnh được camera ghi lại, một phụ nữ lạ mặt bất ngờ bò ra từ gác xép nhỏ phía trên bếp vào giữa đêm. Người phụ nữ lặng lẽ trèo xuống bàn ăn, uống nước từ tủ lạnh và thản nhiên lấy đồ ăn.

Trong đoạn phim được chia sẻ trên YouTube, Joe bước vào bếp mà không hề biết có kẻ đột nhập đang ẩn núp ở đâu đó ngoài tầm nhìn.

Sau khi phát hiện bí mật gây sốc, Joe lập tức rời khỏi nhà và gọi cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt, họ phát hiện một phụ nữ đang trốn trong gác xép.

"Cảnh sát cho rằng người phụ nữ lạ mặt đã sống ở đó ít nhất vài tuần. Tôi không biết cô ta là ai. Cô ta không nói gì nhiều khi cảnh sát đến và đưa đi", Joe chia sẻ.

Theo cảnh sát, người phụ nữ đã đột nhập qua cửa sổ. Ban đầu cô ta chỉ định trộm cắp, nhưng sau đó ở lại trong gác xép và lấy trộm đồ ăn của chủ nhà.

Cuối cùng, Joe đã quyết định không truy tố, nói rằng người phụ nữ chỉ lấy thức ăn, không ăn cắp đồ đạc hay tiền bạc, nên anh cảm thấy có chút tội nghiệp.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều người bày tỏ sự sợ hãi trước ý nghĩ rằng một người lạ có thể đang sống trong chính ngôi nhà của họ mà họ không hề hay biết.