Trong tủ đồ của hầu hết phụ nữ, gần như chiếc quần lót nào cũng có một chiếc nơ nhỏ nằm ngay chính giữa cạp trước. Nhìn thì tưởng chỉ để cho đẹp, nhưng thực ra phía sau nó lại có nhiều câu chuyện thú vị hơn vậy. Và càng tìm hiểu, bạn sẽ càng thấy rằng những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong thời trang đôi khi lại sinh ra từ nhu cầu rất thực tế của phụ nữ từ thời xưa cho đến ngày nay.

Thứ nhất, chiếc nơ từng là dấu hiệu để xác định mặt trước của quần lót

Ngày trước, quần lót nữ không có thun co giãn như bây giờ, phần nào trước phần nào sau không dễ phân biệt. Vì thế, các thợ may đã khâu một chiếc nơ nhỏ ngay mặt trước để phụ nữ chỉ cần nhìn lướt là biết chiều đúng. Theo thời gian, chi tiết này trở thành thói quen thiết kế và được giữ lại cho đến tận bây giờ dù công nghệ dệt may đã thay đổi rất nhiều.

Thứ hai, chiếc nơ giúp cố định cạp để quần ôm vừa vặn hơn

Thời quần lót còn được buộc bằng dây rút, phần buộc nằm ngay chính giữa bụng trước. Khi may công nghiệp ra đời, dây rút biến mất nhưng vị trí ấy được thay thế bằng chiếc nơ mang tính biểu tượng. Nhờ đó, thiết kế vẫn giữ được một điểm nhấn cân đối, tạo cảm giác ôm dáng và nhẹ nhàng hơn.

Thứ ba, chiếc nơ được xem như điểm nhấn thẩm mỹ đặc trưng

Mặc dù rất nhỏ, chiếc nơ lại tạo cảm giác mềm mại, nữ tính và tinh tế. Khi đặt ở trung tâm cạp, nó khiến tổng thể chiếc quần trông hài hòa hơn. Không ít phụ nữ thừa nhận rằng dù chẳng mấy ai nhìn thấy, nhưng chỉ cần đồ lót đẹp một chút, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Thứ tư, chiếc nơ mang ý nghĩa truyền thống trong thiết kế đồ lót châu Âu

Trong lịch sử thời trang phương Tây, những dải ruy băng nhỏ luôn gắn liền với hình ảnh phụ nữ. Chúng xuất hiện trên váy ngủ, áo lót và cả quần lót như biểu tượng của sự dịu dàng. Chính vì thế, dù đồ lót hiện đại hướng đến sự tối giản, các thương hiệu vẫn giữ chiếc nơ như một chi tiết hoài niệm.

Tóm lại, chiếc nơ nhỏ trên quần lót phụ nữ không phải vô nghĩa

Thiết kế này vừa mang tính công năng, vừa là dấu ấn thẩm mỹ đã tồn tại suốt hàng trăm năm. Một chi tiết nhỏ nhưng lại phản ánh cả quá trình phát triển của đồ lót, cho thấy phụ nữ luôn tìm kiếm sự thoải mái và đẹp kể cả trong những thứ thầm kín nhất. Chiếc nơ vì thế không chỉ là trang trí mà còn là một phần văn hóa thời trang đã tồn tại rất lâu.

