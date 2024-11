Bí mật bên trong nhà nghỉ Hoa Lan và quán cà phê Yến Nhi

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 12/11 cho biết, thời gian gần đây đơn vị đang đẩy mạnh triệt xoá các điểm mại dâm, kích dục.

Cụ thể, lúc 17h00 ngày 11/11/2024 Công an Tp Biên Hoà bất ngờ kiểm tra hành chính Nhà nghỉ “Hoa Lan” ở khu phố 7, phường Thống nhất.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Ngoài ra tổ công tác còn phát hiện nhiều trường hợp thuê phòng tại nhà nghỉ sẵn sàng bán dâm khi có khách.

Lực lượng chức năng kiểm tra bất ngờ nhà nghỉ Hoa Lan - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Cùng ngày tại huyện Trảng Bom, Công an xã Sông Trầu kiểm tra hành chính quán cà phê Yến Nhi, xã Sông Trầu phát hiện bà T, sinh năm 1996, quê tỉnh Cà Mau - là chủ quán cà phê đang có hành vi kích dục bằng miệng cho ông C., SN 1978, cư trú tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.