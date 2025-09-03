Bí kíp thăng hạng cho năm học mới với loạt đồ công nghệ xịn sò, giá chưa đến 1 triệu đồng

Sinh viên thế hệ Gen Z ngày nay năng động hơn bao giờ hết. Khi bước chân vào giảng đường đại học, cuộc sống không chỉ gói gọn trong việc học mà còn mở rộng sang các hoạt động ngoại khóa, công việc bán thời gian hay những mối quan hệ xã hội bên ngoài. Chính vì vậy, có thể nói hành trang của sinh viên thời nay không thể thiếu những thiết bị công nghệ - những trợ thủ đắc lực để hỗ trợ các bạn trẻ cân bằng việc học tập, công việc và giải trí. Bài viết sẽ gợi ý những lựa chọn công nghệ hữu ích, với mức giá chỉ trên dưới 1 triệu đồng mà Gen Z nên cân nhắc sắm sửa cho mùa tựu trường 2025.

Top 1: Tai nghe chống ồn chủ động, pin trâu

Trong nhịp sống bận rộn của sinh viên, một chiếc tai nghe Bluetooth gần như là vật bất ly thân - từ học online, nghe lại bài giảng, thảo luận làm bài nhóm cho đến cả giải trí sau giờ học... Do vậy, không chỉ là một chiếc tai nghe thông thường, mà pin dung lượng lớn và khả năng chống ồn dần trở thành hai yếu tố then chốt, giúp bạn yên tâm kết nối và tập trung suốt cả ngày mà không bị gián đoạn bởi tiếng ồn xung quanh hay nỗi lo phải sạc pin liên tục.

Tin vui là thương hiệu Huawei - vốn nổi tiếng với nhiều dòng tai nghe chất lượng - sắp ra mắt tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, một lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc "giá sinh viên". Mẫu tai nghe này sở hữu pin cho phép sử dụng liên tục đến 10 giờ, tổng cộng 50 giờ khi dùng với hộp sạc, kèm sạc nhanh chỉ 10 phút cho thêm 4 giờ nghe nhạc. Công nghệ chống ồn chủ động ba chế độ giúp loại bỏ tiếng ồn trong thư viện, quán cà phê hay ngay cả trên đường di chuyển. Với trọng lượng chỉ 4,3g mỗi bên, thiết kế nhẹ tạo cảm giác thoải mái khi đeo cả ngày. Dù mức giá chỉ khoảng 800.000 đồng, FreeBuds SE 4 ANC vẫn mang lại trải nghiệm tiệm cận các mẫu tai nghe cao cấp, hứa hẹn trở thành lựa chọn lý tưởng cho sinh viên trong mùa tựu trường năm nay. Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây.

Top 2: Sạc dự phòng

Sinh viên thời nay là những người "tay không rời điện thoại, mắt không rời màn hình". Với lịch học và làm thêm dày đặc, cộng thêm việc di chuyển và giải trí liên tục, sinh viên thường xuyên đối mặt với tình trạng pin điện thoại, laptop cạn kiệt nhanh. Một chiếc sạc dự phòng dung lượng hợp lý, thiết kế nhỏ gọn sẽ giúp duy trì kết nối, đảm bảo bạn không bị gián đoạn học tập, làm việc, hay mất liên lạc trong những giờ phút quan trọng. Đây là món phụ kiện không thể thiếu trong balo của bất kỳ sinh viên nào.

Top 3: Vòng đeo tay thông minh

Không chỉ để xem giờ hay đọc thông báo, smartband - hay vòng đeo tay thông minh - còn giúp sinh viên quản lý sức khỏe và lối sống khoa học hơn. Các tính năng như theo dõi nhịp tim, quản lý giấc ngủ, đếm bước chân hay nhắc nhở vận động… đặc biệt hữu ích cho những bạn muốn duy trì một lối sống lành mạnh để tràn đầy năng lượng trong suốt năm học. Với thiết kế hiện đại, dễ phối đồ, smartband còn trở thành phụ kiện thời trang sành điệu, phù hợp với các bạn trẻ năng động.

HUAWEI Band 10 nhỏ gọn, thời trang nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu đo lường các chỉ số về sức khỏe cơ bản

Trên đây là ba trong số những món công nghệ sẽ giúp bạn không chỉ cải thiện trải nghiệm học tập mà còn làm cuộc sống sinh viên trở nên tiện lợi và thú vị hơn. Và quan trọng, những sản phẩm này đều có mức giá chưa đến 1 triệu - rất phù hợp với các bạn sinh viên.

