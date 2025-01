Bí kíp đỉnh cao của nữ Bí thư Đoàn trường Phú Nhuận

Với 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh tiêu biểu, An An chứng minh rằng việc học tập luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng điều khiến An An trở nên đặc biệt chính là khả năng cân bằng một cách hoàn hảo, khi vừa học giỏi, vừa năng nổ trong các hoạt động Đoàn, thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ. Cô bạn chính là minh chứng cho câu nói "học hết sức, chơi hết mình"!

Nữ thủ lĩnh Đoàn trường cực chất!

Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, An An đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào hoạt động Đoàn. Cùng nhìn sơ sơ qua một vài danh hiệu của An An nhé:

- Danh hiệu "Học sinh 3 Tốt Thành phố Hồ Chí Minh" hai năm liền 2023 và 2024

- Danh hiệu "Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác" năm 2024

- Bằng khen Thành Đoàn dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024

- Giấy khen của Quận Đoàn Phú Nhuận dành cho "Cán bộ Đoàn tiêu biểu trên lĩnh vực thi đua Dạy tốt - Học tốt quận Phú Nhuận năm học 2024"

Chưa hết đâu nha! An An còn "khắc nhập khắc xuất" từ các câu lạc bộ Hóa học, Vật lý, đến các hoạt động thể thao (An An đạt giải Ba cầu lông Hội khỏe Phù Đổng).

Chân dung cô gái vàng An An của trường Phú Nhuận

Chắc hẳn nhiều bạn sẽ tò mò về bí quyết của An An đúng không? Hãy cùng Global Future Fair lắng nghe chia sẻ từ chính An An nhé:

Global Future Fair: Chào An An, chúc mừng bạn với những thành tích học tập đáng nể. Bạn có thể chia sẻ bí quyết học tập của mình được không?

An An: Mình nghĩ bí quyết lớn nhất là sự tự giác và tinh thần ham học hỏi. Mình luôn cố gắng hiểu sâu vấn đề chứ không học vẹt. Bên cạnh đó, việc sắp xếp thời gian biểu hợp lý cũng rất quan trọng, mình luôn dành thời gian cho việc học, nhưng cũng không quên dành thời gian cho các hoạt động khác để thư giãn và phát triển bản thân.

Global Future Fair: Vậy bạn có lời khuyên nào dành cho các bạn đang gặp khó khăn trong việc học tập không?

An An: Mình nghĩ điều quan trọng là phải xác định được mục tiêu học tập của mình, sau đó tìm ra phương pháp học phù hợp. Đừng ngại hỏi thầy cô và bạn bè khi gặp khó khăn. Và quan trọng nhất là đừng bao giờ từ bỏ!

Global Future Fair: An An ơi, với vai trò là Bí thư Đoàn trường, chắc hẳn bạn đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm mà bạn ấn tượng nhất được không?

An An: Mình nhớ nhất là lần tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. Nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, mình cảm thấy rất hạnh phúc và biết rằng những việc mình làm thật sự có ý nghĩa.

Global Future Fair: Vậy theo bạn, đâu là khó khăn lớn nhất khi đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn trường, và bạn đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào?

An An: Khó khăn lớn nhất có lẽ là việc cân bằng thời gian giữa việc học và công tác Đoàn. Mình đã cố gắng sắp xếp thời gian một cách hợp lý, ưu tiên những công việc quan trọng.

Global Future Fair: An An có bao giờ nghĩ đến việc đi du học chưa?

An An: Mình luôn mơ ước được học tập ở môi trường quốc tế để mở mang kiến thức và trải nghiệm những nền văn hóa mới. Học bổng Global Future Fair sẽ là một bước đệm quan trọng để mình thực hiện ước mơ đó.

Global Future Fair: Xin cảm ơn An An!

An An hiện đang là một trong những ứng viên tiềm năng cho Giải thưởng Học bổng Du học Tinh hoa của Global Future Fair, một chương trình nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những học sinh xuất sắc trên con đường du học. Với những tiêu chí khắt khe như thành tích học tập xuất sắc, hoạt động ngoại khóa năng nổ và tinh thần lãnh đạo, rõ ràng An An là một ứng cử viên rất tiềm năng với học bổng danh giá này. "Mình luôn mơ ước được học tập ở môi trường quốc tế để mở mang kiến thức và trải nghiệm những nền văn hóa mới. Học bổng Global Future Fair sẽ là một bước đệm quan trọng để mình thực hiện ước mơ đó," An An chia sẻ.

Cô Bí thư Đoàn trường Phú Nhuận tài năng và nhiệt huyết, đã để lại một dấu ấn đẹp trong lòng thầy cô và bạn bè. Global Future Fair tin rằng câu chuyện của An An sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho các bạn trẻ trên con đường chinh phục ước mơ. Hãy luôn tự tin vào bản thân, dám ước mơ và dám thực hiện. Hãy sống hết mình với đam mê và đừng ngại khó khăn. Chắc chắn các bạn sẽ thành công! Hãy chia sẻ bài viết này để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng!

Website chính thức của chương trình Global Future Fair: https://www.globalfuturefair.com/. Các bạn cùng tìm hiểu về học bổng du học Global Future Fair và nộp đơn săn học bổng nhé! Hạn chót 20/02/2025.