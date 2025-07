"One More Life" – Khi mỗi cuốn sách cũ trở thành một hành trình mới của yêu thương

Từ ý tưởng giản dị ấy, dự án "One More Life", dự án trao đổi sách cũ tại khu dân cư đã ra đời và dần trở thành một mô hình CSR mang nhiều giá trị nhân văn, dễ triển khai và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, giúp mỗi cuốn sách được sống thêm một cuộc đời ý nghĩa.

Tái sinh những trang sách cũ – khơi nguồn cảm hứng mới

Dự án "One More Life" ra đời với sứ mệnh đơn giản nhưng đầy tính nhân văn: tạo điều kiện để người dân có thể trao đổi sách cũ còn tốt, làm mới tủ sách của mình, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc và tư duy tái sử dụng trong cộng đồng.

Mỗi cư dân chỉ cần mang một cuốn sách cũ đến gian hàng, và sẽ nhận lại một cuốn sách khác – một hành trình khám phá mới bắt đầu. Không chỉ người lớn, trẻ em cũng có thể tham gia dễ dàng.

Không có sách? Không sao. Người tham gia vẫn có thể nhận được sách miễn phí thông qua hình thức trả lời đố vui – vừa vui, vừa bổ ích. Tưởng chừng là trò chơi nhỏ, nhưng chính điều này khiến hoạt động trở nên thân thiện, gần gũi, và lan tỏa tinh thần "ai cũng có thể tham gia".

Các em nhỏ tại Đồng Nai hào hứng tham gia buổi trao đổi sách trong khuôn khổ chương trình "One More Life" – nơi những cuốn sách cũ được trao đi để mở ra hành trình tri thức mới.

Từ tủ sách cá nhân đến tinh thần cộng đồng

Điều đặc biệt của dự án là cách nó gắn kết cộng đồng từ những hành động nhỏ. Không cần ngân sách lớn. Chỉ cần vài chiếc bàn, vài chục cuốn sách, và sự đồng thuận của ban quản lý khu dân cư – thế là đủ để tạo nên một buổi trao đổi sách ý nghĩa.

Một buổi trao đổi thường diễn ra trong khoảng 2-4 tiếng. Người tham gia đến, chọn sách, trò chuyện với nhau về những cuốn sách cũ, những điều họ học được, những trang sách thay đổi suy nghĩ họ. Một sự kết nối lặng lẽ nhưng mạnh mẽ – giữa con người với con người, giữa người với tri thức.

Một bạn trẻ từng tổ chức buổi trao đổi tại chung cư chia sẻ:

"Ban đầu mình nghĩ sẽ không ai quan tâm. Nhưng không ngờ nhiều cô chú lớn tuổi đến ủng hộ lắm. Có người đem cả túi sách ra đổi, còn kể lại chuyện ngày xưa đọc sách ra sao. Mình cảm thấy văn hóa đọc chưa mất đi, chỉ là chưa được khơi lại đúng cách."

Lan tỏa thông điệp xanh

Không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần, "One More Life" còn góp phần giải quyết những vấn đề môi trường mang tính toàn cầu: giảm in ấn sách mới, tiết kiệm tài nguyên, giảm rác thải giấy, từ đó bảo vệ hành tinh một cách thiết thực.

Hình ảnh các gian hàng sách nhỏ được tổ chức ngay tại khu dân cư, với sự tham gia hào hứng của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, chính là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh cộng đồng khi được kết nối bằng một giá trị chung – tri thức và sự sẻ chia.

Chính các em là người đang chủ động "cho sách cũ một cuộc đời mới" – và từ đó khơi dậy một tương lai giàu tri thức hơn.

Mô hình CSR dễ triển khai, dễ nhân rộng

Điều khiến "One More Life" trở nên đặc biệt hơn là nó không đến từ một tổ chức phi chính phủ lớn, mà có thể bắt đầu ngay từ mỗi cá nhân. Tuy nhiên, chính vì sự linh hoạt này mà chương trình lại trở thành cơ hội vàng cho các doanh nghiệp muốn triển khai CSR theo hướng bền vững và thực tế.

- Không cần chi phí tổ chức lớn

- Dễ triển khai trong khu dân cư, trường học, doanh nghiệp

- Gắn kết trực tiếp với người dân – đối tượng mục tiêu thật sự

- Mang lại tác động rõ ràng về giá trị tri thức, môi trường, và tinh thần cộng đồng

Với chi phí tổ chức gần như bằng 0, "One More Life" được đánh giá là mô hình CSR hiệu quả, bền vững và có tính lan tỏa cao, đặc biệt phù hợp để các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhóm tình nguyện áp dụng vào hoạt động cộng đồng.

Những bạn nhỏ đứng sau hành trình tử tế này

Đằng sau mô hình "One More Life" không phải là một tổ chức lớn, mà là một nhóm các bạn nhỏ đầy sáng tạo và giàu lòng yêu thương – nhóm TMTK.

Chính các bạn nhỏ này là người đã lên ý tưởng, tự phân loại sách, thiết kế gian hàng, viết câu đố vui và cùng tham gia tổ chức các hoạt động tại khu dân cư. Từng bước đi của các bạn không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Nhóm TMTK – viết tắt của "Team Mind Team Kind" – là những bạn nhỏ đứng sau ý tưởng và đồng hành tổ chức chuỗi gian hàng trao đổi sách "One More Life" với tinh thần thông minh, tử tế và đầy yêu thương.

Bạn cũng có thể tự tổ chức một buổi trao đổi sách cũ

Nếu bạn muốn tổ chức một buổi trao đổi sách tại khu dân cư, trường học, văn phòng hoặc bất kỳ cộng đồng nào – bạn hoàn toàn có thể tự làm được. Nhóm TMTK đã chuẩn bị sẵn cẩm nang hướng dẫn chi tiết, từ A đến Z, để bất kỳ ai cũng có thể triển khai dễ dàng, vui vẻ và hiệu quả.

Tải cẩm nang tại đây: https://bit.ly/CamNangHuongDanTraoDoiSachCu

Hoặc inbox trực tiếp fanpage để được hỗ trợ:

Fanpage One More Life – Gửi sách cũ, Gieo hy vọng mới: https://www.facebook.com/TMTK.OneMoreLife