Aptech chính thức “trình làng” chương trình đào tạo mới tích hợp AI: Làm chủ tương lai số!

Với những bạn đam mê công nghệ và muốn tạo ra các sản phẩm như website, ứng dụng hay phần mềm, thì Công nghệ Thông tin (CNTT) là một lĩnh vực đáng cân nhắc. Đặc biệt là nhóm nghề phát triển phần mềm, vốn đang "khát" nhân lực chất lượng cao và mang lại nhiều cơ hội thăng tiến.

Thật may mắn cho học sinh 2k7 khi năm 2025, Aptech chính thức triển khai chương trình đào tạo Công nghệ Phần mềm chuẩn quốc tế phiên bản mới – OV7195. Chương trình được tối ưu theo xu hướng công nghệ hiện đại, tích hợp thêm yếu tố thực tiễn và công nghệ tiên tiến, giúp bạn bắt đầu hành trình học công nghệ một cách hiệu quả trong thời đại AI bùng nổ.

Tại Aptech, lộ trình học tối ưu, tích hợp công nghệ tiên tiến và kỹ năng thực chiến

OV7195 – Chương trình đào tạo mới nhất năm 2025 có gì đặc biệt?

Khác với phiên bản trước đó, OV7195 được tích hợp thêm yếu tố Trí tuệ Nhân tạo (AI). Bạn không chỉ học lập trình để tạo phần mềm, website hay ứng dụng di động, mà còn được trang bị kỹ năng khai thác AI để tối ưu hóa công việc. Thay vì chỉ viết code một cách truyền thống, bạn sẽ học cách tận dụng AI để tự động hóa tác vụ, nhận được các gợi ý code thông minh, hay thậm chí là để AI đề xuất giải pháp tối ưu cho sản phẩm. Từ việc xử lý dữ liệu phức tạp, đến việc nâng cao hiệu suất hoạt động của ứng dụng, AI sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn gia tăng đáng kể hiệu suất lập trình và tạo ra những sản phẩm công nghệ vượt trội. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi, giúp học viên Aptech luôn dẫn đầu trong kỷ nguyên số.

Lộ trình rõ ràng, thu nhập xứng đáng!

"Một lộ trình – hai lựa chọn" - bạn muốn đi làm sớm hay sở hữu bằng Đại học Quốc tế

Tại Aptech, bạn có thể lựa chọn lộ trình học và bằng cấp phù hợp với mục tiêu của mình. Cụ thể, bạn có thể chọn Chương trình đào tạo Lập trình viên Quốc tế nếu muốn nhanh chóng đi làm. Chỉ sau 2.5 năm, bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp cùng với tấm bằng Advanced Diploma in Software Engineering (ADSE) do Aptech Ấn Độ cấp, có giá trị tại hơn 43 quốc gia. Còn nếu bạn muốn sở hữu bằng Cử nhân quốc tế để mở rộng cơ hội việc làm, hãy chọn lộ trình song bằng. Sau 2.5 năm học chương trình ADSE tại Aptech, bạn tiếp tục học thêm 01 năm để nhận bằng Cử nhân CNTT (Bachelor of Information Technology (Hons)) do Lincoln University College (LUC) cấp. Đây là hình thức "du học tại chỗ", giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời sở hữu 02 bằng cấp Quốc tế chỉ trong 3.5 năm học ngay tại Việt Nam.

Mọi chương trình đào tạo tại Aptech đều bám sát thực tiễn, giúp bạn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu từ doanh nghiệp. Bạn sẽ thực hành với hơn 30 công nghệ phổ biến và hiện đại (từ Java, .NET, Python đến NodeJS, PHP, MongoDB,...). Đặc biệt, bạn còn được học cách ứng dụng AI để tăng hiệu suất phát triển phần mềm. Tất cả được giảng dạy trong môi trường học tập chuẩn quốc tế với phòng lab chuyên dụng và mô hình học qua dự án thực tế. Nhờ đó, bạn dễ dàng nắm vững kỹ năng chuyên môn và định hướng rõ ràng sự nghiệp của mình ở nhiều vị trí như lập trình viên, kỹ sư phần mềm, nhà phát triển web/ứng dụng di động, quản lý dự án công nghệ....

Nhu cầu tuyển dụng cao, thu nhập đáng mơ ước – lý do CNTT luôn là ngành "hot"

Ngành CNTT luôn "khát" nhân lực chất lượng và lập trình viên là một trong những công việc có mức thu nhập hấp dẫn, dao động từ 10 đến 30 triệu đồng/tháng tùy vào năng lực, kinh nghiệm và vị trí công việc. Với Aptech, bạn không đơn độc trên con đường sự nghiệp. Chúng tôi cam kết định hướng nghề nghiệp xuyên suốt quá trình học và giới thiệu cơ hội việc làm cho học viên thông qua mạng lưới đối tác doanh nghiệp rộng khắp. Thực tế, nhiều học viên đã tìm được công việc đầu tiên ngay cả trước khi tốt nghiệp, nhờ nền tảng kỹ năng thực chiến vững vàng và sự hỗ trợ sát sao từ Aptech.

Học hết mình – Sống trọn với đam mê công nghệ

Ngoài kiến thức chuyên môn, Aptech còn mang đến cho học viên những trải nghiệm thực tế thông qua hàng loạt các hoạt động ngoại khóa và sân chơi công nghệ đa dạng. Nổi bật là Techwiz – cuộc thi lập trình và sáng tạo sản phẩm công nghệ toàn cầu do Aptech Global tổ chức, nơi bạn có thể tranh tài và chứng tỏ bản lĩnh với bạn bè quốc tế. Đồng thời, các chuyến IT Tour tại doanh nghiệp lớn, những buổi Workshop/Talkshow cùng chuyên gia, hay các hoạt động giải trí cũng thường xuyên được Aptech tổ chức, nhằm giúp học viên phát triển toàn diện kỹ năng mềm, khơi dậy sáng tạo và mở rộng kết nối trong cộng đồng IT.

Techwiz – Đấu trường công nghệ toàn cầu dành cho học viên Aptech trên khắp thế giới

Aptech không chỉ mang đến cho bạn chương trình học cập nhật, môi trường công nghệ hiện đại và định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mà còn đồng hành cùng bạn ngay từ những bước khởi đầu đầu tiên. Dành riêng cho học sinh THPT năm 2025, Aptech triển khai học bổng và quà tặng lên đến 82 triệu đồng, bao gồm:

- Học bổng học phí linh hoạt theo lộ trình

- Học bổng khóa tiếng Anh TOEIC

- Khóa học bổ trợ công nghệ

- Quà tặng nhập học: balo và áo đồng phục Aptech

Đừng chờ cơ hội – hãy tạo ra nó! Nếu bạn đã sẵn sàng theo đuổi đam mê công nghệ, bắt đầu từ hôm nay – Aptech sẽ là nơi chắp cánh cho tương lai của bạn. Truy cập https://aptechvietnam.com.vn/tuyensinh/ hoặc liên hệ Hotline Aptech (miễn phí) để được tư vấn lộ trình học tập phù hợp với bạn:

Aptech D5 Bình Thạnh: 1800 1779

Aptech Nguyễn Kiệm: 1800 282 824