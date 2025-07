“3 năm - 2 bằng” và xu hướng học tích hợp: Lối tắt trở thành lập trình viên quốc tế

Thay vì theo học đại học truyền thống kéo dài 4 - 5 năm, xu hướng học tích hợp đang trở thành lựa chọn mới, giúp rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả và sớm gia nhập thị trường lao động. Nguyễn Quang Nhật - Cựu sinh viên của FPT Aptech là một ví dụ như vậy.

Học offline ngành lập trình tại FPT Aptech và tốt nghiệp vào năm 2022, Quang Nhật quyết định không dừng lại ở tấm bằng Advanced Diploma mà tiếp tục học lên cử nhân quốc tế tại Lincoln University College (Malaysia) theo hình thức online. Chỉ trong 1 năm, Nhật hoàn thành chương trình học và nhận bằng Cử nhân CNTT, đồng thời duy trì công việc lập trình viên tại một công ty công nghệ ở Hà Nội. "Việc học online giúp mình chủ động hoàn toàn. Những kiến thức chuyên sâu về bảo mật, hệ thống, mã hóa đều có thể áp dụng trực tiếp vào công việc thực tế", Nhật chia sẻ.

Xu hướng học tích hợp giúp sinh viên rút ngắn thời gian học và sớm gia nhập ngành CNTT

Quang Nhật không phải trường hợp cá biệt. Xu hướng học tích hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Khi tốc độ phát triển công nghệ quá nhanh, việc theo đuổi mô hình học tập tinh gọn, tập trung chuyên ngành và phù hợp với nhu cầu thị trường là bước đi chiến lược để không bị tụt lại phía sau.

Tích hợp song bằng quốc tế chỉ trong 3 năm học tại Việt Nam

Xuất phát từ nhu cầu đó, FPT Aptech kết hợp với Đại học Lincoln (Malaysia) triển khai chương trình đào tạo 3 năm - 2 bằng và Lập trình tích hợp AI từ năm 2025. Sinh viên theo học sẽ nhận đồng thời hai văn bằng có giá trị toàn cầu, gồm chứng chỉ Advanced Diploma in Software Engineering do Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp và bằng Cử nhân CNTT (Bachelor of Information Technology - Hons) từ Đại học Lincoln - một trong những trường đại học danh tiếng tại Malaysia.

Lộ trình học 3 năm, nhận 2 bằng tại FPT Aptech và đại học Lincoln (Malaysia)

Lộ trình học tập được chia thành hai giai đoạn. Hai năm đầu sinh viên học trực tiếp tại FPT Aptech theo mô hình "học thật - làm thật" với các công nghệ như React, NodeJS, Flutter, .NET, tích hợp AI... Năm cuối, sinh viên học online 100% với chương trình cử nhân của Lincoln, linh hoạt về thời gian và phù hợp với cả người đi làm hoặc sinh viên muốn vừa học vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Đặc biệt, sinh viên theo học chương trình 3 năm - 2 bằng không cần học các môn đại cương như Triết học, Toán cao cấp hay quốc phòng. Thay vào đó, toàn bộ nội dung được tinh gọn, bám sát chuyên ngành công nghệ thông tin, tập trung đào tạo kỹ năng lập trình và phát triển phần mềm từ nền tảng đến nâng cao.

FPT Aptech ký kết hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên

Lối đi khác cho người trẻ yêu công nghệ, không muốn học dàn trải

Bên cạnh bằng cấp, chương trình 3 năm - 2 bằng còn giúp sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ khi học với giảng viên nước ngoài và sử dụng tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. Đây cũng là lợi thế lớn nếu sinh viên muốn làm việc tại các doanh nghiệp đa quốc gia hoặc tìm kiếm cơ hội định cư trong tương lai.

Khi việc làm xuyên biên giới không còn là chuyện xa vời và nhiều công ty công nghệ tuyển nhân sự toàn cầu chỉ qua một màn hình máy tính, người trẻ Việt cũng thay đổi cách chọn lộ trình học. Thay vì theo ngành "dễ đỗ" hay chọn trường vì "ai cũng học", Gen Z ngày nay ưu tiên các mô hình đào tạo ngắn, thực chiến và có bằng cấp quốc tế để sớm đi làm, sớm kiếm được mức thu nhập tốt.

GenZ ưu tiên mô hình đào tạo ngắn, phát triển kỹ năng thực tế để sớm đi làm

Với lộ trình học tích hợp, rút gọn còn 3 năm, chương trình "3 năm 2 bằng" mang lại lợi ích như tiết kiệm thời gian, chi phí, mở ra hướng đi thực tế, phù hợp với kiểu tư duy dám chọn, dám khác của thế hệ Z.

Nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên và người đi làm có cơ hội tiếp cận chương trình chất lượng quốc tế, FPT Aptech đang triển khai hai gói học bổng hấp dẫn trong năm 2025. Học bổng "12 Năm đèn sách" trị giá từ 6 - 14 triệu đồng dành cho học sinh tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, học bổng "AI CODE" với mức hỗ trợ tương đương dành cho những bạn trẻ yêu thích lập trình hoặc đang tìm kiếm cơ hội chuyển nghề sang lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sinh viên FPT Aptech tham gia thi đấu tại cuộc thi công nghệ toàn cầu Techwiz

Với chương trình 3 năm - 2 bằng, FPT Aptech cung cấp một lộ trình học tập tối ưu, đồng thời mở ra cánh cửa toàn cầu cho những bạn trẻ yêu thích công nghệ.