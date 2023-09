Bị kiến cắn, người đàn ông sốc phản vệ mức độ nguy kịch

Được biết, vào trưa ngày 6/9, Trạm Y tế xã An Sinh - Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã trực tiếp cấp cứu tại nhà cho bệnh nhân T.D.P (49 tuổi, xã An Sinh) bị sốc nghi do phản vệ và vận chuyển thành công bệnh nhân đến Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều kịp thời.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & Chống độc thuộc Trung tâm Y tế TX Đông Triều trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp 50/30 mmHg, da và đầu chi lạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán: Phản vệ độ 3, bệnh nhân được xử trí tiêm và truyền Adrenaline, bồi phụ dịch, kiểm soát hô hấp, tiêm corticoid và kháng histamine. Sau điều trị tích cực đến đêm ngày 6/9, ông P. tỉnh hơn, mạch huyết áp ổn định. Sáng ngày 7/9, ông đã hồi phục hoàn toàn.

Ông P. đã bình phục sau khi được điều trị (Ảnh: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều)

Theo ông P. kể lại, khi đang đi làm ở lán gỗ bệnh nhân bị kiến cắn vào vùng trán. Sau đó ông bắt đầu có triệu chứng nóng rát toàn thân, kèm mệt mỏi nên đã vào nằm trong lán và không biết gì nữa. Sau khi được người nhà và hàng xóm phát hiện ông P. trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi cấu véo đáp ứng rất yếu đã lập tức gọi nhân viên y tế của Trạm An Sinh vào tận nơi cấp cứu và xử trí. Trưởng trạm Y tế An Sinh đã chỉ định cho người bệnh thở oxy và tiêm bắp 1 ống Adrenalin, sau đó gọi xe rồi đi cùng đưa vào Trung tâm Y tế.

Đây là ca bệnh hy hữu bị sốc phản vệ do kiến đốt được các Y bác sĩ Trung tâm phối hợp cấp cứu, điều trị kịp thời từ nơi xảy ra tai nạn đến nơi có khả năng điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực & Chống độc khuyến cáo: Phản vệ là một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Vì vậy khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên (như ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm,…) cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Phản vệ có thể phục hồi hoàn toàn nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, đúng phác đồ.