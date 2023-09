700 trẻ đau mắt đỏ nhập viện trong một tháng

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện dịch bệnh đau mắt đỏ . Số lượng bệnh nhân tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận từ 20 - 30 trẻ mắc bệnh đến khám, điều trị.

Bác sĩ Phan Đình Toàn - Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh đau mắt đỏ là cách gọi dân gian, chuyên môn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp. Biểu hiện là đỏ mắt do cương tụ (giãn) các mạch máu nông nên được gọi là bệnh đau mắt đỏ. Ngoài ra, bệnh còn có dấu hiệu nhiều tiết tố (ghèn, dử mắt), kèm theo sưng nề mi mắt, chảy nước mắt,…

Có nhiều nguyên nhân gây viêm kết mạc cấp như: nhiễm khuẩn, nhiễm virus, dị ứng hoặc các tác nhân vật lý… Tuy nhiên, hay gặp nhất là 2 nhóm nguyên nhân: do vi khuẩn và virus với các biểu hiện lâm sàng khác nhau, trong đó khoảng 80% viêm kết mạc hiện nay là do Adenovirus.

Viêm kết mạc do Adenovirus, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và xảy ra quanh năm, tuy nhiên vẫn thường có những đợt dịch bùng lên vào thời điểm hè – thu hoặc thu - đông. Adenovirus ngoài việc gây nên bệnh đau mắt đỏ còn gây nên các bệnh như viêm mũi họng, viêm phổi ở trẻ.

Cách phòng tránh lây lan của bệnh đau mắt đỏ. Ảnh: TTXVN

“Có rất nhiều trẻ em trong độ tuổi mầm non bị mắc đau mắt đỏ. Đại đa số trẻ đến bệnh viện khám điều trị do được phát hiện bệnh sớm nên quá trình điều trị đều diễn ra an toàn, hiệu quả tốt. Tuy nhiên, có một số ít trẻ bị biến chứng vào giác mạc, bố mẹ tự ý mua thuốc điều trị không đúng cách khiến quá trình điều trị gặp khó khăn, lâu khỏi, có thể làm suy giảm thị lực”, bác sĩ Toàn cho hay.

Theo bác sĩ, bệnh đau mắt đỏ thường kéo dài trong khoảng hai tuần và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, có một số trường hợp diễn biến bất thường và có thể gây ra các biến chứng như: viêm kết mạc nặng có giả mạc, viêm giác mạc, trợt, loét giác mạc… phải nhập viện điều trị.

Điều trị đau mắt đỏ không quá khó khăn. Tuy nhiên, người bệnh tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, vì nếu điều trị không đúng có thể gây biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới thị lực lâu dài.

Bác sĩ Toàn khuyến cáo: “Khi có các dấu hiệu đau mắt đỏ, người bệnh cần tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị, tránh những tai biến đáng tiếc. Tuyệt đối không sử dụng thuốc theo mách bảo hoặc dùng đơn thuốc của người này điều trị cho người khác, đặc biệt là những thuốc có Corticosteroid khi không có chỉ định của bác sĩ. Không nên điều trị theo các kinh nghiệm dân gian như xông mắt bằng các loại thuốc, lá cây để tránh làm bệnh nặng thêm và nguy cơ bội nhiễm. Khi phát hiện trẻ mắc bệnh đau mắt đỏ cần cho trẻ nghỉ ở nhà tránh sự lây lan rộng”.