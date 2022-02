Bị kẻ lạ mặt tiếp cận, cô gái an tâm nhờ dòng chữ nhân viên Starbucks viết trên cốc

Sự việc xảy ra mới đây tại 1 quán cà phê Starbucks tại bang Texas, Mỹ và được mẹ của cô gái chia sẻ lên mạng xã hội. Bài viết thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với 90 nghìn lượt thích, hành động của các nhân viên cũng được tán dương hết lời.

Buổi tối hôm ấy, 1 nữ sinh cấp 3 đang làm bài tập trong quán cà phê thì bỗng có người đàn ông lạ mặt đến gần bắt chuyện. Người này tỏ ra sôi nổi, hỏi cô đang học cái gì và muốn trò chuyện với cô về chủ đề đó.



Qua tương tác thiếu tự nhiên giữa 2 người, các nhân viên của quán tinh ý nhận thấy có điều không ổn. Họ muốn đảm bảo thiếu nữ được an toàn nên đã có 1 hành động nhanh nhạy, hiệu quả và cũng rất tinh tế.

Cụ thể, nhân viên mang ra cho cô gái 1 món đồ uống miễn phí, nói rằng có người gọi rồi quên lấy. Điều đáng nói, họ đã bí mật đề nghị giúp đỡ nếu thiếu nữ thấy cần với dòng chữ “Bạn có ổn không? Bạn có muốn chúng tôi can thiệp không? Nếu có, hãy tháo nắp ra khỏi cốc” viết trên thân cốc.

Dòng chữ đề nghị giúp đỡ viết bằng bút dạ trên cốc đồ uống của nhân viên (Ảnh: Facebook)

May mắn thay, nữ sinh trong câu chuyện cuối cùng vẫn an toàn và không cần nhờ đến sự can thiệp nào. Tuy nhiên, cô gái kể với mẹ rằng tất cả nhân viên vẫn chủ động trông chừng mình trong suốt thời gian cô ngồi trong quán.

Mẹ của cô gái cảm thấy vô cùng biết ơn vì hành động đẹp này, bà chia sẻ, “Là 1 người mẹ, nỗi sợ lớn nhất của tôi là con gái gặp chuyện mà xung quanh lại không có ai giúp đỡ. Tôi cảm ơn những người luôn quan tâm đến người khác biết bao”.

Dưới bài viết của người mẹ, nhiều người đã để lại bình luận tán dương như “Nhân cách vàng đây rồi!” hay “Vô cùng tuyệt vời. Quan tâm đến nhau là điều cần thiết. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi chúng ta bị buộc phải làm đến mức như vậy.”

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Internet)

Có thể thấy, ngay cả khi ở những nơi công cộng, dù là trai hay gái, trẻ hay già, chúng ta đều có nguy cơ trở thành mục tiêu tiềm năng cho những “kẻ săn mồi”. Chính vì thế, hãy luôn cảnh giác và đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ từ những người xung quanh nếu thấy khó chịu khi bị người lạ tiếp cận.

Trường hợp kể trên là 1 trong những ví dụ giúp chúng ta có niềm tin rằng sự tốt đẹp của lòng nhân ái và tình người vẫn luôn còn đó.

Nguồn: Daily Mail

https://soha.vn/bi-ke-la-mat-tiep-can-co-gai-an-tam-nho-dong-chu-nhan-vien-starbucks-viet-tren-coc-20220225162857017.htm