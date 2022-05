Bi hài chuyện nam ca sĩ đình đám bay cùng chuyến đi trăng mật với Hyun Bin và Son Ye Jin nhưng không ai nhận ra

Vào ngày 3/5, trong tập mới nhất của chương trình Take Off Your Shoes And Dolsingfourmen, thành viên Lee Sang Min bất ngờ tiết lộ câu chuyện đầy hi hữu về chuyến đi Mỹ gần đây nhất của ca sĩ Tak Jae Hoon. Tak Jae Hoon cũng là 1 ca sĩ nổi tiếng, tuy nhiên vì đi chung chuyến bay với Hyun Bin và Son Ye Jin sang Mỹ hưởng tuần trăng mật nên spotlight của ông đã bị cặp đôi giật trọn.



Lee Sang Min tiết lộ rằng: "Cách đây không lâu anh ấy có đến Mỹ để thăm con gái. Trên chuyến bay hôm đó anh ấy đi cùng Hyun Bin và Son Ye Jin, còn chuyến bay về thì đi chung với BTS, nhưng vấn đề là không một ai nhận ra đó là anh Tak Jae Hoon cả". Thậm chí, Tak Jae Hoon còn bị giữ lại để kiểm tra, vì ông bị nhầm là người bám đuôi Hyun Bin và Son Ye Jin.

Không một ai nhận ra nam ca sĩ Tak Jae Hoon vì mọi sự chú ý đã đổ dồn vào cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin

Thậm chí Tak Jae Hoon còn bị nghi là người bám đôi cặp đôi

Nam ca sĩ Tak Jae Hoon kể tiếp: "Tôi còn không đội mũ lúc bước ra cổng sân bay nhưng chẳng ai nhận ra cả, lúc đó tôi cũng thất vọng lắm chứ. Người duy nhất nhận ra tôi ở Mỹ là con gái tôi, quả nhiên là người chảy cùng dòng máu với tôi mà".



Tak Jae Hoon cười trừ khi nghĩ đến chuyện chỉ có con gái ở Mỹ nhận ra mình

Tak Jae Hoon sinh năm 1968, là ca sĩ có tiếng của làng nhạc Hàn nhưng đành chịu thua trước ánh hào quang của Hyun Bin và Son Ye Jin

Vào ngày 11/4 vừa qua, màn xuất hiện của Hyun Bin và Son Ye Jin tại sân bay Incheon đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Sau khi thành vợ chồng, cặp đôi đã bay đến Mỹ để hưởng tuần trăng mật. Để tránh sự chú ý, 2 ngôi sao đã tách lẻ, đến sân bay cách nhau 10 phút, nhưng họ đã ngay lập tức tình tứ sánh đôi sau khi bước qua cổng kiểm tra. Màn xuất hiện của cặp đôi vàng Kbiz đã lu mờ những ngôi sao khác xuất hiện tại sân bay ngày hôm ấy.

Hyun Bin và Son Ye Jin tách lẻ đến sân bay vẫn chiếm trọn spotlight

Vừa khuất bóng phóng viên và người hâm mộ, Hyun Bin và Son Ye Jin đã sánh đôi bên nhau để chuẩn bị lên chuyến bay sang Mỹ. Tay nam tài tử tìm đến tay của bà xã xinh đẹp như 1 thói quen

Nam thần màn ảnh lo xách túi nặng, để bà xã cầm áo khoác nhẹ hơn

