Bị dơi đậu lên mặt khi đang ngủ, bé trai 11 tuổi tử vong

Bé trai 11 tuổi đã tử vong vì bệnh dại sau khi tiếp xúc với dơi nhưng không được điều trị dự phòng kịp thời.

Theo báo cáo đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada công bố mới đây, sự việc xảy ra khi gia đình bé trai đến nghỉ tại một căn nhà ở phía Bắc tỉnh Ontario vào năm 2024.

Cậu bé tỉnh giấc và phát hiện một con dơi nằm trên vùng mũi, miệng. Giật mình, cậu bé theo bản năng hất con vật đi. Cha cậu bé sau đó bắt con dơi và thả nó ra ngoài.

Do không phát hiện vết cắn và con dơi không có biểu hiện bất thường, gia đình đã không đưa bé đi khám. Tuy nhiên, 19 ngày sau, cậu bé bắt đầu cảm thấy tê, ngứa ran và sưng ở nửa mặt bên phải, kèm chán ăn.

Dơi nâu nhỏ trên đảo Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada. (Ảnh: iStock/Getty Images)

Ban đầu, các bác sĩ cho rằng cậu mắc chứng liệt mặt liên quan đến virus herpes và kê thuốc điều trị. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhi nhanh chóng trở nặng với các biểu hiện đau khi nuốt, nôn, nói khó, sốt, lú lẫn và ảo giác.

Cậu bé sau đó phải thở máy và được chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt. Xét nghiệm đã chỉ ra bệnh nhân nhiễm virus dại có nguồn gốc từ dơi. Cậu tử vong vào ngày điều trị thứ 17.

Đây là ca bệnh dại lây nhiễm trong tỉnh Ontario đầu tiên được ghi nhận kể từ năm 1967. Từ năm 1924 đến nay, Canada mới ghi nhận 28 ca bệnh dại ở người.

Virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương và gần như luôn gây tử vong sau khi các triệu chứng xuất hiện. Bệnh có thể lây qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật nhiễm bệnh tiếp xúc với mắt, mũi, miệng hay vết thương hở. Các bác sĩ cảnh báo dơi nhiễm virus dại không phải lúc nào cũng có biểu hiện bất thường. Vì vậy, mọi trường hợp tiếp xúc trực tiếp giữa người và dơi đều phải được xem là nguy cơ cao.

Năm 2025 tại Úc cũng xảy ra trường hợp tử vong sau khi tiếp xúc với dơi.

Người đàn ông ngoài 50 tuổi ở bang New South Wales đã bị một con dơi mang virus dại (lyssavirus) cắn, theo AFP dẫn thông báo từ cơ quan y tế New South Wales (NSW Health).

Các viên chức y tế cho hay, nạn nhân nói trên đã được điều trị sau khi bị cắn nhưng sau đó đã tử vong.

Virus dại dơi Úc lây truyền khi nước bọt của dơi xâm nhập vào cơ thể người qua vết cắn hoặc vết xước. Các triệu chứng đầu tiên có thể mất nhiều ngày hoặc nhiều năm mới xuất hiện. Các dấu hiệu ban đầu của căn bệnh này giống như cúm, gồm đau đầu, sốt và mệt mỏi, theo NSW Health. Tình trạng của nạn nhân nhanh chóng xấu đi, dẫn đến tê liệt, mê sảng, co giật và tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bị động vật cắn, cào hoặc nghi tiếp xúc với nước bọt của động vật cần rửa kỹ vùng tổn thương bằng xà phòng và nước trong ít nhất 15 phút, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bằng vaccine và thuốc miễn dịch có thể ngăn bệnh nếu được thực hiện trước khi xuất hiện triệu chứng.

(t/h theo VTV, Thanh Niên)