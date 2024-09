Bị chỉ trích vì đóng vai nạn nhân, Selena Gomez phản bác

(Ảnh: Yasseen Ashri/Billboard Canada)

Tại sự kiện Women in Film, Selena Gomez đã trực tiếp nhắc tới những chỉ trích của khán giả dành cho mình. Trong đó, nữ diễn viên tỏ ra phẫn nộ khi bản thân bị cho rằng đang đóng vai nạn nhân.

"Tôi thực sự tin rằng việc dễ bị tổn thương và nói với mọi người rằng bạn cần sự giúp đỡ cũng là sức mạnh. Điều đó không đáng xấu hổ", ngôi sao sinh năm 1992 chia sẻ, "Thế nên đúng là tôi đã chia sẻ tôi không thể mang thai, tôi đã chia sẻ tôi bị rối loạn lưỡng cực. Hãy cút đi vì đó là cuộc sống của tôi, là con người tôi".

Nói thêm về lý do chia sẻ những khó khăn và tổn thương của mình, cựu ngôi sao Disney cho biết đó cách cô thể hiện sự ủng hộ đối với những người phụ nữ. "Tôi không có tất cả mọi thứ nhưng tôi là tôi và đó là tất cả những gì tôi có thể trở thành. Đừng để ai nói rằng bạn không phải người tốt, hãy kệ tất cả những ai nói rằng bạn đóng vai nạn nhân đi", Selena nói tiếp.

Trong nhiều năm qua, giọng ca Lose you to love me đã nhiều lần chia sẻ về những bất ổn trong sức khoẻ và tâm lý của mình. Vào năm 2013, nữ diễn viên mắc bệnh lupus, đến năm 2017 cô trải qua cuộc phẫu thuật ghép thận. Một năm sau đó, nữ ngôi sao được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Gần đây nhất, Selena Gomez suy sụp tiết lộ bản thân không thể mang thai.