Selena Gomez không thể mang thai

Ngày 9/9, Selena Gomez vừa đón nhận tin vui khi trở thành 1 trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ với giá trị tài sản ròng là 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên chỉ vài tiếng sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1992 lại khiến người hâm mộ đau lòng khi tiết lộ thông tin về chuyện mang thai trên số mới ra của Vanity Fair. Trong bài phỏng vấn với tờ tạp chí danh tiếng, Selena Gomez thừa nhận cô không thể mang bầu vì biến chứng bệnh lý mặc dù bản thân rất muốn trở thành mẹ.

Cụ thể khi chia sẻ với Vanity Fair, Selena Gomez bày tỏ mong muốn có được 1 gia đình hoàn chỉnh với người bạn trai hiện tại Benny Blanco. Nhưng nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Không nhất thiết phải xây dựng gia đình theo cách tôi từng hình dung. Tôi chưa từng nói ra điều này. Nhưng đáng tiếc thay, tôi không thể có con. Tôi có rất nhiều vấn đề về bệnh lý y khoa nên điều đó có thể sẽ khiến cuộc sống của tôi và đứa bé gặp nguy hiểm. Tôi cần 1 khoảng thời gian để 'tiêu hoá' được nỗi đau này. Thật ra chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai mà".

Selena Gomez xót xa chia sẻ chuyện không thể có con

Năm 2015, Selena Gomez hé lộ chẩn đoán về căn bệnh Lupus. Từ đó, cô luôn gặp khó khăn trong quá trình chiến đấu với căn bệnh này. "Tôi đang sống trong thời kỳ thuận lợi hơn nhiều. Tôi thấy thật may mắn khi có những người tuyệt vời sẵn sàng mang thai hộ hoặc nhận con nuôi. Điều này làm mở ra cơ hội lớn (cơ hội có con) đối với tôi. Tôi cũng rất hào hứng và tò mò liệu hành trình này sẽ ra sao, có thể nó sẽ diễn ra khác so với tưởng tượng của tôi trước đây. Nhưng sau cùng, tôi cũng chẳng quan tâm điều gì hơn chuyện đứa bé đó sẽ trở thành con của tôi".

Chỉ mới 4 tháng trước, nhà sản xuất Benny Blanco mở lòng về mong ước có con với Selena Gomez. Anh khẳng định đây là mục tiêu tiếp theo của cuộc đời: "Chuyện có con đã trở thành chủ đề quen thuộc với tôi mỗi ngày". Tháng 7/2023, cặp đôi ca sĩ - nhà sản xuất này công khai hẹn hò. 1 năm trôi qua, cả hai giữ tình cảm mặn nồng và đều đã tính đến chuyện xây dựng mái ấm chung bên nhau.

Nữ ca sĩ tuyên bố muốn có gia đình...

... với người bạn trai hiện tại - nhà sản xuất danh tiếng Benny Blanco

Selena thẳng thắn thừa nhận rằng cô chưa từng yêu ai như cách cô yêu Blanco trước đây. "Anh ấy là tia sáng. Tia sáng cuộc đời tôi. Anh ấy cũng là người bạn thân nhất của tôi. Tôi tâm sự với anh ấy mọi điều trong cuộc sống". "Trước khi gặp người bạn trai hiện tại, tôi đã độc thân suốt 5 năm, tất nhiên là không tính 1 vài buổi hẹn hò tìm hiểu thoáng qua. Và rồi anh ấy xuất hiện, tôi tự nhủ: 'Ok, nếu đây là cảm giác tôi tìm kiếm bao lâu nay, vậy điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là gì? Gia đình!".

Hiện sự nghiệp của Selena Gomez đã ổn định, đó cũng là lý do cô bước vào thời kỳ sẵn sàng xây dựng gia đình cho riêng mình. Theo thông tin từ Bloomberg, nữ ca sĩ trở thành tỷ phú tự thân hoàn toàn nhờ vào năng lực, từ những khoản thu nhờ âm nhạc, các dự án phim ảnh cho đến đầu tư và kinh doanh nhãn hàng mỹ phẩm Fenty Beauty. Mới đây, cô còn được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải Emmy với màn thể hiện xuất sắc trong Only Murders in the Building.

Nghe chia sẻ từ cả Selena Gomez và Benny Blanco, công chúng không khỏi háo hức mong chờ đám cưới thế kỷ của cặp đôi quyền lực Hollywood.

Selena Gomez đã chạm đến cánh cửa mới của sự trưởng thành với ý nghĩ "yên bề gia thất" thường trực. Cô không ngại tìm đến phương pháp mang thai hộ để có con

Nguồn: Billboard, Vanity Fair