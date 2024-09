Tỷ phú Selena Gomez thăng hạng nhan sắc trên thảm đỏ

Selena Gomez lựa chọn chiếc váy nhung đen dáng yếm của thương hiệu Ralph Lauren với đường viền cổ đính pha lê rất phù hợp với đôi hoa tai hình lá kim cương và chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay. Kiểu tóc và trang điểm của Selena Gomez hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt sau khi Lễ trao giải Primetime Emmy (Emmy) lần thứ 76 khép lại.

Selena Gomez trên thảm đỏ lễ trao giải thưởng Primetime Emmy lần thứ 76

Dù được đánh giá cao với vai diễn trong bộ phim thuộc hạng mục Phim hài, Only Murders in the Building, nhưng Selena Gomez chưa thể giành tượng vàng chiến thắng. Người được vinh danh ở hạng mục dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Jean Smart với phim Hacks.

Tuy nhiên, với Selena Gomez, cô sẽ có cả chặng đường bận rộn sắp tới với những sự kiện thảm đỏ để liên tục ghi dấu ấn với sự thăng hạng về nhan sắc sau một thời gian gặp rắc rối với các vấn đề sức khỏe, cân nặng. Bên cạnh phim truyền hình Only Murders in the Building, nữ tỷ phú mới của làng giải trí thế giới đang có nhiều cơ hội tranh giải cùng bộ phim Emilia Pérez. Selena Gomez và các bạn diễn Zoe Saldaña, Karla Sofia Gascón và Adriana Paz đã cùng được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 và hiện được đánh giá là một trong những ứng cử viên giàu tiềm năng tại Lễ trao giải Oscar sắp tới.