Bị "chị đại" Thanh Hằng răn đe về luật nhân quả, Dược sĩ Tiến: "Tôi nghĩ đó là một lời chúc"

Tập cuối trước chặng Chung kết The New Mentor đã chính thức khép lại vào tối ngày 6/10. 2 thí sinh phải ra về ở tập 9 là Bùi Tường Vân team Super Mentor Thanh Hằng và Pông Chuẩn team Super Mentor Lan Khuê. Sau khi nhận kết quả bị loại thí sinh Bùi Tường Vân, Super Mentor Thanh Hằng đã bày tỏ thái độ bức xúc tới Dược sĩ Tiến: "Còn em, Tiến nói những điều mong muốn của Tiến. Lý do mà Tiến thấy người khác đúng hay là người khác sai. Luật của Tiến đưa ra rất mơ hồ. Tiến là người tạo ra luật nhưng quên mất 1 luật là luật nhân quả đó em".

Khi tham gia talkshow Here to hear, Dược sĩ Tiến đã có những chia sẻ liên quan tới chương trình The New Mentor. Về những câu nói nhân quả được "chị đại" Thanh Hằng nhắn nhủ trong tập 9, Dược sĩ Tiến cho biết đang chờ quả tốt đến và anh coi đó là 1 lời chúc.

"Tại sao mọi người phải nghĩ quả báo nó phải là tiêu cực nhỉ. Đối với tôi, nhân tốt thì quả sẽ tốt, nhân xấu thì quả sẽ xấu. Chị Hằng nói là luật quả báo, luật nhân quả. Tôi nói ok, nhân tôi tốt thì tôi đâu sợ quả gì xấu tới với mình. Và tôi nghĩ đó là 1 lời chúc. Tôi cũng hy vọng trên đời này thực sự có luật nhân quả. Ai làm tốt thì xứng đáng nhận kết quả tốt. Và tôi đang chờ kết quả tốt. Tôi nghĩ không có gì phải sứt mẻ cả. Mọi người đừng nghĩ những từ ngữ nghe có vẻ tiêu cực nhưng thực sự đó là những từ ngữ trung tính. Nhân quả không có ý nghĩa tiêu cực trong đó. Tôi đang chờ quả tốt đến với mình", Dược sĩ Tiến chia sẻ.

Trong tập 9, team của Super Mentor Thanh Hằng bị phạm luật do nữ siêu mẫu để lộ hình ảnh ngón tay của mình xuất hiện trong đoạn video. Trước những tranh cãi trái chiều về quy định này, Dược sĩ Tiến đã lên tiếng làm rõ. Host chương trình The New Mentor khẳng định chuyện đó rõ ràng vẫn hoàn toàn sai. "Chúng ta không thể quy định tất cả mọi trường hợp xảy ra trên đời này chỉ bằng 1 cái luật. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ thoáng hơn thì nó chỉ có 2 trường hợp: 1 là được phép, 2 là không được phép. Nếu chúng ta xét trường hợp được xuất hiện Super Mentor trong clip vậy thì họ muốn xuất hiện cái gì cũng được, Super Mentor ra thi giùm thí sinh luôn đi, cần gì làm bài thi nữa. Các tập thử thách từ tập 1 cho đến bây giờ chưa có tập nào Super Mentor được xuất hiện trên video cả.

Chúng ta không thể nói được rằng: 'Mặc dù không được xuất hiện nhưng xuất hiện ít thì được, xuất hiện nhiều không được'. Vậy thì chúng ta chỉ quy định là được hay không được, còn bây giờ phải ngồi xét xem ít là ít bao nhiêu thì được, xuất hiện bao nhiêu ký, bao nhiêu miligram hay bao nhiêu mi-li-mét chúng ta không định lượng được. Và lúc này phải đánh giá thêm việc sự xuất hiện đó có ảnh hưởng hay mang hiệu ứng đủ nhiều cho sản phẩm cuối cùng hay không. Thì chúng ta không đủ sức làm chuyện này, cho nên đối với tôi chỉ rạch ròi 1 là được, 2 là không được. Nếu xác định là không được thì không được xuất hiện ở bất kì cái gì, hình ảnh trên clip.

Tôi chỉ muốn nhắc đó là chuyện không đúng vì thực ra cái việc gắp đồ ăn vào trong cái chén nó không khó tới mức chị Hằng phải đích thân làm. Việc đó hoàn toàn chị có thể để cho các bạn trong set làm vẫn được nhưng tôi nghĩ đó là 1 sự vô tình. Bởi vì thực ra cái chuyện nó đúng thực sự nó không ảnh hưởng nhưng rõ ràng sai thì vẫn sai", Dược Sĩ Tiến cho hay.

Sau 9 tập lên sóng, 9 người mẫu bước vào đêm chung kết đã được lộ diện. Đội Hương Giang với 3 thành viên Đỗ Thị Hương Giang, Vũ Thúy Quỳnh và Nguyễn Thị Trà My. Đội Hồ Ngọc Hà có Nguyễn Đình Như Vân, Nguyễn Lâm Châu. Đội Thanh Hằng gồm Mai Ngô và Nguyễn Thị Kim Phương. Lê Thu Trang là thí sinh duy nhất còn lại ở đội Lan Khuê. Thí sinh Bùi Lý Thiên Hương là gương mặt cuối cùng lọt vào Chung kết vì chiến thắng vòng thi "Người mẫu được yêu thích nhất". Chung kết The New Mentor 2023 sẽ được diễn ra vào ngày 15/10/2023 tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 TP.HCM.