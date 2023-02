Bị chê diễn dở nhưng người đàn ông này vẫn kiếm được tài sản kếch xù, đi toàn siêu xe, trở thành ông trùm buôn bất động sản tỷ USD

Bằng võ thuật và kỹ năng diễn xuất, Jason Statham đã ghi dấu ấn để trở thành một trong những ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất Hollywood. Khoản thu nhập và giá trị ròng của anh đã phản ánh biểu đồ sự nghiệp thành công với tư cách là diễn viên phim hành động.

Theo The Richest, thu nhập hàng tháng của diễn viên người Anh được ước tính là hơn 3 triệu USD và doanh thu hàng năm của anh là khoảng 40 triệu USD, mức thù lao cho mỗi bộ phim là khoảng 15-20 triệu USD.

Jason Statham nổi tiếng với những vai diễn trong phim hành động (Ảnh: Screen Rant)

Cú rẽ hướng bất ngờ trong sự nghiệp

Nam diễn viên có thân hình lực lưỡng sinh năm 1967 tại Shirebrook (Derbyshire, Anh). Cha anh có tên Barry là người bán hàng rong còn mẹ Eileen là vũ công. Ngôi sao phim Người Vận Chuyển tìm thấy niềm đam mê võ thuật từ khi còn rất nhỏ. Anh đã tập luyện các môn võ thuật như Vịnh Xuân quyền, kickboxing, karate và jiu-jitsu.

Song ban đầu, Jason Statham theo đuổi nghiệp lặn, từng là thành viên Đội Lặn Quốc gia Anh trong 12 năm. Trong cuộc phỏng vấn năm 2003, Jason Statham thừa nhận trải nghiệm này "dạy cho bạn tính kỷ luật, sự tập trung và chắc chắn giúp bạn tránh khỏi rắc rối". Nhưng không may, giấc mơ giành huy chương Olympic của anh đã không thành hiện thực.

Trong một lần tập lặn, anh đã được công ty người mẫu phát hiện và nhận được cơ hội trở thành người mẫu cho hãng thời trang French Connection. Jason Statham từ bỏ đam mê lặn và tập trung vào công việc làm mẫu cho các thương hiệu hàng đầu như Tommy Hilfiger và Levi's. Khi đang thực hiện nhiệm vụ thời trang với French Connection, anh được giới thiệu với đạo diễn Guy Ritchie. Nhờ đó, anh bắt đầu sự nghiệp ở Hollywood với bộ phim bom tấn trị giá 80 triệu USD Lock, Stock, and Two Smoking Barrels (1998).

Jason Statham từng làm mẫu trong cuốn catalogue (Ảnh: Warped Factor)

Trở thành "người đàn ông tỷ USD"

Với vai diễn đầu tiên này, Jason Statham nhận được 6.937 USD và anh tiếp tục hợp tác lần hai với đạo diễn Guy Ritchie vào năm 2000 trong phim Snatch. Anh đã đóng cùng với ngôi sao Brad Pitt, Dennis Farina và giúp phim kiếm được 80 triệu USD tại phòng vé trên toàn thế giới. Lúc này, mức lương của anh ước tính khoảng 20.760 USD.

Thành công về mặt thương mại của anh trong loạt phim Người Vận Chuyển (2002-2008) đã giúp anh có được vị trí lâu dài là một trong những ngôi sao hành động kiếm được nhiều tiền nhất của Hollywood với mức thu nhập 750.000 USD. Tổng doanh thu của loạt phim là hơn 310 triệu USD trên toàn thế giới, tạo nên kỷ lục phòng vé. Còn The Italian Job (2003) mang lại cho anh khoản tiền lương 450.000 USD.

Dẫu vậy, diễn xuất của anh từng bị chỉ trích là thiếu chiều sâu và đa dạng. Nhưng Jason Statham vẫn được khen ngợi vì đã dẫn dắt sự trỗi dậy của thể loại phim hành động trong những năm 2000 và 2010.

Jason Statham nhiều lần xuất hiện trên phim cùng những mẫu xe sang trọng (Ảnh: The Richest)

Đáng chú ý, thương hiệu phim The Mechanic đã bổ sung vào thành công của anh với Mechanic: Resurrection (2011) khi thu về 109,4 triệu USD trên toàn cầu. Vai diễn của Jason Statham cũng được các nhà phê bình ở cả Mỹ và Anh đánh giá tích cực.

Năm 2012, Jason Statham được nhắc đến trong tiêu đề của một bài báo với cụm từ "người đàn ông tỷ USD" với kỷ lục 1,5 tỷ USD tiền bán vé được tạo ra trên toàn thế giới trong vòng 15 năm (2002-2017) trong sự nghiệp với tư cách là siêu sao hành động. Điều này khiến anh ấy trở thành một trong những ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất trong ngành.

Vượt qua những con số đó, phần 7 của Fast and the Furious (2015) đã kiếm được hơn 1,5 tỷ USD tiền vé trên toàn cầu. Jason Statham tiếp tục tham gia phần ngoại truyện Fast and the Furious: Hobbs and Shaw (2019) và bỏ túi 13 triệu USD từ vai diễn. Phim nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình với lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Jason Statham.

Dwayne Johnson và Jason Statham trong Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (Ảnh: Forbes)

Tăng thu nhập nhờ kinh doanh bất động sản và quảng cáo

Jason Statham còn đầu tư một cách khôn ngoan vào thị trường bất động sản. Năm 2009, anh mua một ngôi nhà độc quyền bên bờ biển ở Malibu với giá 10,6 triệu USD. Sau 11 năm, anh rao bán ngôi nhà và kiếm được khoản lãi 20 triệu USD.

Năm 2011, anh mua một ngôi nhà sang trọng ở Malibu từ Ben Stiller với giá 7,3 triệu USD rồi bán với giá 9,2 triệu USD cho ngôi sao Big Bang Johnny Galecki vào năm 2015. Cùng năm này, anh mua bất động sản trị giá 2,7 triệu USD trên Sunset Strip ở LA cùng với vị hôn thê Rosie Huntington-Whiteley. Sau đó, nhà được rao trên thị trường với mức giá gần 7 triệu USD. Còn nơi ở chính của cặp đôi ở Beverly Hills có giá lên tới 13 triệu USD.

Trong thời gian giãn cách xã hội, cặp vợ chồng đã đầu tư vào ngôi nhà 4 tầng có giá khoảng 10,4 triệu USD sau khi cải tạo.

Bên cạnh đó, Jason Statham còn ký hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng Audi, Burton và French Connection, Kit Kat, Jaguar, Levis và Tommy Hilfiger. The Richest cho biết Jason Statham đã bỏ túi hàng triệu USD cho mỗi giao dịch.

Theo The Little Facts, mức lương ước tính của Jason Statham trong giai đoạn năm 2011-2022 ít nhất là 10 triệu USD (Ảnh: The Little Facts)

Bộ sưu tập xe hơi triệu USD

Theo Car HP, đội xe đắt tiền của anh trị giá 3,5 triệu USD, bao gồm McLaren Senna có giá hơn 1 triệu USD, là chiếc đắt nhất trong garage. Anh còn tậu về chiếc Ferrari F12 Berlinetta trị giá hơn 320.000 USD, Porsche 911 (997) GT2 có giá khoảng 250.000 USD và chiếc Lamborghini Murcielago LP640 có giá 354.000 USD.

Ngoài ra, anh còn sở hữu các mẫu xe đến từ những nhà sản xuất nổi tiếng bao gồm Audi, Aston Martin, Jaguar hay Mercedes-Benz.

Jason Statham lái siêu xe McLaren Senna đến buổi ra mắt phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw (Ảnh: @jasonstatham)

