Bị can Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sĩ Vy Oanh

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, về lý do xúc phạm ca sĩ Vy Oanh, Nguyễn Phương Hằng cho rằng nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook Vy Oanh, nội dung bài viết này không liên quan đến bị can.

Bị can Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh.

Tuy nhiên, Nguyễn Phương Hằng cho rằng ở phần bình luận, Vy Oanh đã móc máy, xỉa xói đến việc mình ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch COVID-19.

Đây chính là nguyên nhân để Nguyễn Phương Hằng thực hiện các buổi livestream vào ngày 16/5/2021, 25/5/2021, 30/6/2021, 5/7/2021, 3/10/2021, 9/10/2021, 3/11/2021, 7/11/2021, 8/11/2021 với nội dung xúc phạm Vy Oanh.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm ca sĩ Vy Oanh rằng: "Tao nghĩ chắc mày cũng nhục không kém gì, úp mặt vô bồn cầu đó…".

Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Vy Oanh đến làm việc liên quan đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bị can Nguyễn Phương Hằng), tố giác cô về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bị can Nguyễn Phương Hằng.

Trong sáng 24/3, ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập lần 1.

Phản hồi thông tin trên, ca sĩ Vy Oanh cho biết đã có văn bản gửi đến Công an TP.HCM cung cấp thêm một số thông tin.

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng mình đang là bị hại trong vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra.

Một năm trước, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đến Công an TP.HCM tố giác Nguyễn Phương Hằng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, nghệ sĩ trong nước và ca sĩ Vy Oanh.

Theo nội dung đơn, ca sĩ Vy Oanh cho rằng Nguyễn Phương Hằng sử dụng ngôn từ phản cảm, xúc phạm nữ ca sĩ. Sau đó, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại những video của Nguyễn Phương Hằng và làm những clip đặt tiêu đề bôi nhọ, lăng mạ Vy Oanh.

Sau khi tiếp nhận đơn của Vy Oanh và các cá nhân khác, Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, đến tháng 3/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.