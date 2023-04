Bị cấm sóng, Kim Sae Ron nhận kết đắng cho sự nghiệp ở tuổi 23

Kim Sae Ron sinh năm 2000 bắt đầu sự nghiệp từ năm 9 tuổi với bộ phim A brand new life và The man from nowhere. Nữ diễn viên nhí nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công, nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ và thu được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Cô cũng là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhận được đề cử Ảnh Hậu Baeksang khi chỉ 14 tuổi và vinh dự hai lần xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes danh giá.‏

‏Nhờ tài năng diễn xuất và ngoại hình sáng, Kim Sae Ron được công chúng Hàn ưu ái gọi bằng nhiều tên gọi như "thiên tài diễn xuất", "em gái quốc dân". Cứ tưởng sau khi trưởng thành, Sae Ron sẽ dễ dàng trở thành ngôi sao sáng của nền điện ảnh Hàn Quốc, nhưng cô nàng lại trượt dài với hàng loạt bê bối.‏

Kim Sae Ron từng là diễn viên tiềm năng của Hàn Quốc‏

Nữ diễn viên từng bị cáo buộc sử dụng rượu và thuốc lá khi còn là trẻ vị thành niên, chửi tục trong chương trình giải trí hay hủy vai khi phim sắp bấm máy. Cô cũng đối mặt với các tranh cãi về thái độ đối với đồng nghiệp và tiền bối.‏

Tháng 5 năm ngoái, nữ diễn viên trẻ tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Sự cố khiến một máy biến áp bị hỏng, dẫn đến mất điện, gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và cơ sở vật chất tại địa phương. Nữ diễn viên bị bắt khi có ý định bỏ chạy. ‏

Vào thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của Kim Sae Ron vượt mức 0,2%. Trong phiên tòa gần đây, Kim Sae Ron bị tuyên phạt 20 triệu won (khoảng 353 triệu đồng). Tuy nhiên, sau đó, báo chí vẫn bắt gặp cô nàng đi chơi bài, uống rượu trong thời gian tự kiểm điểm. ‏

Bê bối khiến cô bị khán giả quay lưng và bị nhà đài quốc gia KBS cấm sóng. Nữ diễn viên bị loại khỏi các dự án phim ảnh, những vai diễn đã hoàn thành cũng sẽ bị xóa hoặc cắt bớt. Kim Sae Ron còn mất hết các hợp đồng quảng cáo và phải đền bù tiền do lỗi lầm của mình. Công ty quản lý Gold Medalist cũng ra thông báo không gia hạn hợp đồng với nữ nghệ sĩ. Con đường nghệ thuật của Kim Sae Ron chính thức kết thúc từ đây.‏

Kim Sae Ron chính thức hết đường quay lại ngành giải trí‏

Nhiều khán giả cho rằng việc cấm sóng Kim Sae Ron là hoàn toàn đúng đắn. Đây sẽ là bài học đắt giá dành cho những nghệ sĩ đang hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc.‏