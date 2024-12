Bí ẩn lớn nhất showbiz: Vợ chồng diễn viên mất tích giữa hàng loạt camera, 8 năm ròng rã không 1 dấu vết

Trong số mới nhất, chương trình điều tra I Really Wanted To Say This của đài tvN đã đi sâu phân tích vụ mất tích của vợ chồng diễn viên Choi Sung Hee - Jeon Min Geun. Vợ chồng diễn viên này đã mất tích từ năm 2016 đến nay, chưa từng thấy tung tích. Vụ án đã trở thành điều bí ẩn khó giải nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Vợ chồng diễn viên Choi Sung Hee - Jeon Min Geun

Vụ mất tích bí ẩn: 2 nạn nhân tan biến như sương khói

Choi Sung Hee là 1 diễn viên kịch rất thành công của nhà hát Busan, Hàn Quốc. Vào năm 2015, cô kết hôn với chủ nhà hàng tên Jeon Min Geun. Tuy nhiên chỉ 6 tháng sau, mọi người đột ngột mất liên lạc với vợ chồng cô. Theo dữ liệu CCTV, vào lúc 23h30 ngày 27/5/2016, Choi Sung Hee từ cửa hàng tạp hóa trở về nhà. Đến 3h45 sáng ngày 28/5/2016, Jeon Min Geun cũng trở về nhà sau cuộc nhậu với đồng nghiệp. Đó là lần cuối cùng đôi vợ chồng này được nhìn thấy. Dữ liệu CCTV hoàn toàn không ghi được cảnh cặp đôi này rời khỏi nhà sau đó.

Vì Jeon Min Geun không đi làm và không liên lạc được nên bố của anh đã báo án vào ngày 31/5/2016. Qua điều tra, cảnh sát cho thấy điện thoại của cặp đôi vẫn được sử dụng để liên lạc nhiều lần, trước khi bị tắt hẳn vào ngày 2/6/2016.

Hình ảnh cuối của đôi vợ chồng. CCTV chỉ ghi được cảnh họ vào nhà, chứ không ghi được cảnh họ rời nhà

Từ ngày 28/5/2016, 1 tin nhắn văn bản được gửi từ số của Choi Sung Hee đến trợ lý đạo diễn nhà hát, với nội dung xin nghỉ tập vào ngày hôm sau vì cô cảm thấy không khỏe. 2 ngày sau đó, trợ lý đạo diễn tiếp tục nhận được tin nhắn xin nghỉ từ số điện thoại của Choi Sung Hee. Lần này, lý do là nữ diễn viên phải nhập viên do "tai nạn giống lần trước". Trợ lý đạo diễn cố gắng gọi lại nhưng điện thoại của Choi Sung Hee đã ngắt kết nối.

Người quen cho rằng "tai nạn" nữ diễn viên nói liên quan đến tiền sử bệnh trầm cảm của cô. Trước đây, Choi Sung Hee từng nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều. Trả lời cảnh sát, trợ lý đạo diễn nghi ngờ nữ diễn viên không phải người gửi tin nhắn này. Bình thường họ giao tiếp rất thoải mái, nhưng tin nhắn xin nghỉ lại được viết theo lối trang trọng.

Vài ngày sau, trợ lý đạo diễn liên lạc được với 1 người tự nhận là Jeon Min Geun - chồng của Choi Sung Hee. Nhưng vì người ở nhà hát chưa từng nghe giọng chồng của Choi Sung Hee, nên cũng không thể xác nhận rằng đó có phải Jeon Min Geun không. Người này cho biết vợ anh đang ở bệnh viện, còn gửi lời xin lỗi thay vợ vì làm gián đoạn quá trình tập luyện cho vở kịch. Nhưng cảnh sát không hề tìm thấy hồ sơ nhập viện của Choi Sung Hee trong những ngày đó. Lần cuối cùng cô đến bệnh viện lấy thuốc là tháng 3/2016.

Tin nhắn xin nghỉ của Choi Sung Hee có văn phong trang trọng khác với bình thường

Về phần Jeon Min Geun, nhân viên nhà hàng cho biết ông chủ nhắn tin với họ rằng sẽ không đến quản lý trong 1 thời gian, nhưng đã gửi tiền cho họ để duy trì nhà hàng hoạt động. Họ khai rằng Jeon Min Geun có vẻ rất mệt mỏi khi nói chuyện, dẫn đến giọng nói có chút khác ngày thường. Điều này làm cảnh sát nghi ngờ có người giả dạng Jeon Min Geun.

Điện thoại của cặp vợ chồng bị tắt vào ngày 2/6/2016. Căn cứ vào định vị, cảnh sát xác định điện thoại của Jeon Min Geun ở Busan, còn điện thoại của Choi Sung Hee lại ở tít tận Seoul xa xôi. Cùng ngày, cảnh sát chính thức mở cuộc điều tra và tiến hành khám nhà cặp đôi. Căn hộ này không có dấu vết xô xát hay đột nhập.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đôi vợ chồng này chỉ đang trốn đi du lịch vì đồ đạc cá nhân như ví, hộ chiếu, laptop đều không có tại căn hộ. Dù không có dấu hiệu xô xát, xáo trộn nhưng có dấu hiệu cho thấy Choi Sung Hee - Jeon Min Geun không chuẩn bị cho chuyến đi này. Trong bồn rửa còn thực phẩm chưa sơ chế, những món đồ nữ diễn viên mua từ cửa hàng tạp hóa để trên bàn ăn, xe của đôi vợ chồng còn ở hầm gửi xe, trong xe còn 1 số món tạp hóa chưa xách lên nhà. Ngoài ra, cún cưng của vợ chồng diễn viên bị bỏ lại 1 mình, không được cho ăn và dọn vệ sinh, khiến phân vương vãi ra khắp sàn.

Đã có đến 70 chuyên gia giám định dữ liệu từ 22 camera quan sát, nhưng kết quả vẫn là chỉ có cảnh cặp đôi vào nhà, chứ không có cảnh họ rời nhà. Có thể nói rằng vợ chồng Choi Sung Hee - Jeon Min Geun đã biến mất như 1 làn khói. Có giả thuyết cho rằng vợ chồng diễn viên đi ra ngoài bằng thang bộ thoát hiểm. Tuy nhiên ở ngay lối cầu thang có 1 camera. Chỉ có 1 điểm mù duy nhất rất khó phát hiện ở dưới camera. Như vậy, phải là "cao thủ" mới có thể thoát khỏi tầm ghi hình của camera tòa nhà cũng như khu vực xung quanh.

Trong căn hộ của cặp đôi không có dấu vết xáo trộn

Nghi phạm lộ diện

Ban đầu, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ động cơ nào trong vụ mất tích. Choi Sung Hee - Jeon Min Geun không vướng phải nợ nần, cũng không có ân oán cá nhân. Nhưng dần dần, nghi phạm đã lộ diện. Đó là người yêu cũ của Jeon Min Geun - cô Jang Mi Jin (tên giả).

Đồng nghiệp tiết lộ Jeon Min Geun có chiếc điện thoại phụ, giấu vợ để liên lạc với người yêu cũ. Chuyện tình của Jeon Min Geun và Jang Mi Jin được cho là kết thúc bởi 2 gia đình ngăn cản, nhưng cô gái vẫn chưa thể dứt tình. Jang Mi Jin kết hôn với 1 người đàn ông khác, nhưng ly hôn chỉ sau 1 tháng. Chồng cô Jang cáo buộc vợ ngoại tình với Jeon Min Geun.

Jang Mi Jin lên xe hoa lần 2 và chuyển đến sống ở Na Uy với chồng mới. Tuy nhiên sau khi bị sảy thai, Jang Mi Jin liên lạc với Jeon Min Geun, đổ lỗi cho anh hủy hoại cuộc đời cô. Thậm chí Jang Mi Jin còn được cho là đã gửi tin nhắn đe dọa Choi Sung Hee trước ngày cưới. Diễn viên này từng nhận được nhiều tin nhắn đe dọa như "Tôi đảm bảo cô không cưới được đâu" trước ngày lên xe hoa.

Thù hận, ghen tuông có thể là động cơ của Jang Mi Jin. Ở thời điểm mất tích, Choi Sung Hee đang mang thai. Cảnh sát cho rằng Jang Mi Jin mất lý trí vì mình bị sảy thai, còn tình cũ và vợ lại đang chuẩn bị đón con chào đời.

Nghi phạm được xác định là Jang Mi Jin - người yêu cũ của Jeon Min Geun

Vào ngày 5/5/2016, Jang Mi Jin cùng chồng từ Na Uy bay về Hàn Quốc. Đáng nói, Jang Mi Jin về quê hương Busan nhưng không báo với người nhà và bạn bè. Người phụ nữ này ở trong phòng tắm hơi, mọi thanh toán đều sử dụng tiền mặt. Dường như cô không muốn ai biết sự hiện diện của mình ở Hàn Quốc. Đáng ngờ hơn, cô đã đổi vé máy bay trở về Na Uy sớm hơn dự định vào ngày 7/6/2016. Lúc này, cảnh sát đã chính thức phát động điều tra được 5 ngày và đang ráo riết tìm kiếm vợ chồng diễn viên mất tích.

Dù Jang Mi Jin có động cơ và hành vi đáng ngờ, nhưng cảnh sát không tìm thấy bằng chứng trực tiếp để đưa Yoon vào diện tình nghi. Cảnh sát tìm cách dẫn độ Jang Mi Jin từ Na Uy về Hàn Quốc, yêu cầu thẩm vấn nhưng bất thành. Vì thiếu bằng chứng nên tòa án Na Uy đã ra phán quyết có lợi cho Jang Mi Jin. Mẹ ruột của Jeon Min Geun thậm chí còn bay đến Na Uy thuyết phục Jang Mi Jin hợp tác điều tra nhưng không thành công.

Đến nay đã 8 năm trôi qua nhưng vụ mất tích của Choi Sung Hee - Jeon Min Geun vẫn còn là bí ẩn. Vì không phát hiện thi thể nên tình trạng của 2 người vẫn là mất tích. Cảnh sát cho rằng Jang Mi Jin có liên quan đến vụ án, nhưng không có bằng chứng để kết luận.

Mẹ ruột Jeon Min Geun bay đến Na Uy, cầu xin Jang Mi Jin hợp tác điều tra nhưng không thành công

Thái độ đáng ngờ của bố mẹ Jeon Min Geun

Thái độ của bố mẹ Jeon Min Geun khi con trai và con dâu mất tích cũng là điều đáng ngờ. Trong khi bố mẹ Choi Sung Hee suy sụp và tuyệt vọng, thì bố mẹ Jeon Min Geun lại không như vậy. Mẹ kế của người đàn ông này nói: "Tôi không biết gì cả, tôi tin là Min Geun đang an toàn ở đâu đó". Bố Jeon Min Geun ban đầu là người báo án và rất chủ động hợp tác điều tra, nhưng thái độ của ông sớm thay đổi.

Điều này làm dấy lên nghi vấn Jeon Min Geun đã hợp tác với Jang Mi Jin sát hại Choi Sung Hee, rồi cặp đôi này đã cao chạy xa bay. Khi truyền thông liên hệ, mẹ kế của Jeon Min Geun nói: "Người ta có thể nghĩ rằng con trai tôi làm hại con dâu, nhưng con tôi không phải loại người đó". Còn bố của Jeon Min Geun bực tức: "Con dâu tôi luôn nói muốn đi đâu đó thật xa, sao các anh không tìm ở ngôi chùa nào đó. Tôi phải bảo vệ con trai mình chứ". Bố mẹ Jeon Min Geun cũng đã chuyển nhà đi nơi khác sau khi con trai và con dâu mất tích 1 thời gian.

Bên cạnh đó, cũng có khả năng Jang Mi Jin không liên quan, cặp vợ chồng diễn viên đang chạy trốn khỏi 1 mối đe dọa không xác định, hoặc bị ép buộc chạy trốn.

Nỗi đau người ở lại

Vụ mất tích của vợ chồng diễn viên Choi Sung Hee đã trở thành bí ẩn lớn nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Giữa thành phố Busan nhộn nhịp đầy rẫy camera, nhưng cặp đôi lại biến mất như 1 làn khói. Đã 8 năm trôi qua nhưng bố mẹ của Choi Sung Hee vẫn không bỏ cuộc. Họ hy vọng con gái sẽ trở về, hoặc chân tướng vụ việc sẽ được làm rõ.

Mẹ nữ diễn viên nói trong nước mắt: "Nếu chúng tôi bỏ cuộc, chúng tôi cảm thấy như đang bỏ rơi con gái mình vậy. Tôi chỉ hy vọng con bé vẫn còn đang sống ở đâu đó. Làm sao 1 đứa trẻ lớn lên xinh đẹp như vậy có thể biến mất không dấu vết?".

Bố diên viên Choi Sung Hee tiếp tục: "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tìm thấy con bé. Toàn bộ chuyện này thật không thể tin được. Chúng tôi hoàn toàn không hay biết gì trước khi mọi chuyện xảy ra. Nghĩ về việc con bé phải chịu đựng biết bao điều khiến trái tim người làm cha mẹ tan vỡ. Chúng tôi không thể ngủ nổi mỗi đêm".

Bạn bè của Choi Sung Hee cũng rất đau buồn trước sự mất tích bí ẩn của nữ diễn viên. Trên chương trình I Really Wanted To Say This, họ nói: "Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu, chúng tớ nhớ cậu nhiều lắm".

Đã 8 năm trôi qua nhưng bố mẹ của Choi Sung Hee không từ bỏ hy vọng

Nguồn: Daum, Namu Wiki