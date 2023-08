Beyond - Thương hiệu làm đẹp thuần chay chữa lành làn da, lan tỏa thông điệp chữa lành Trái đất

Các cô gái yêu làm đẹp có thể theo trend "flex" đang rầm rộ khắp nơi với sự kiện mới nhất của mỹ phẩm thuần chay đấy. Bên cạnh việc giúp chữa lành và khoe làn da mịn tưng, ẩm mượt của chính bản thân thì



khi tham dự và đóng góp vào Chiến dịch "Trồng rừng vững đất" là bạn đã chữa lành trái đất thông qua nhiều hoạt động của sự kiện.

Angela Phương Trinh chăm chú với chiến dịch CSR Trồng Rừng Vững Đất

Dù trong thời đại nào, thì một làn da đẹp vẫn luôn là lợi thế và cũng là thành tích skincare đáng tự hào khiến người khác nhìn vào phải tấm tắc ước ao. Muốn "flex" trend này thì điều quan trọng đầu tiên là nàng nào cũng phải có ít nhất một bí kíp chữa lành, dưỡng da đúng nghĩa. Và một trong những bí kíp đáng chú ý gần đây chính là chăm da cùng Beyond – thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Hàn Quốc.

Angela Phương Trinh hào hứng khi trải nghiệm Tinh Linh Nước Moisture Cream

Khái niệm da xinh không tỳ vết mà thương hiệu này đưa ra chính là một làn da làm dịu và ẩm khỏe từ bên trong và được cải thiện toàn diện. Vì thế trong sự kiện mang tên "Beyond To Be Young" tổ chức ngày 3/8 tại TTTM Vạn Hạnh Mall, Beyond đã tạo thiện cảm và chinh phục đông đảo tín đồ làm đẹp, đặc biệt là hội các cô nàng gen Z.

Beyond lan tỏa sứ mệnh sống xanh chữa lành Trái Đất

Những gì mà Beyond mang đến không chỉ là phương pháp skincare bằng mỹ phẩm thuần chay đang là "trend" được giới trẻ Hàn theo đuổi, mà còn mở ra những sản phẩm làm dịu, dưỡng ẩm thực sự thoả mãn những gì làn da cần như: thành phần thiên nhiên an toàn trải qua quá trình chọn lọc khắt khe, hiệu quả làm dịu da và cải thiện làn da được kiểm chứng.

Blogger Mei Chan chia sẻ Beyond được yêu thích tại Olive Young

Cũng trong sự kiện, thương hiệu làm đẹp thuần chay đến từ Tập đoàn LG H&H Hàn Quốc đã thu hút sự quan tâm khi nhân hoá đặc tính sản phẩm bằng những tinh linh nước Beyond xinh đẹp. Qua đó, khẳng định dòng dưỡng da của thương hiệu là Beyond Angel Aqua vượt trội với khả năng cấp nước, cấp ẩm mạnh mẽ, thẩm thấu sâu để tạo ra những chuyển đổi tích cực trên bề mặt, phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ da, thân thiện cho cả những làn da nhạy cảm nhất.

Diễn viên - người mẫu Anzu chia sẻ về sản phẩm yêu thích Angel Aqua Moisture Cream

Được biết, sản phẩm chủ đạo tập hợp của những tinh linh nước Beyond chính là Angel Aqua Moisture Cream – kem dưỡng thuần chay nằm trong Top bán chạy tại OliveYoung nổi bật với công dụng làm dịu và dưỡng ẩm chuyên sâu, đạt 97% độ hài lòng từ người tiêu dùng ngay lần đầu trải nghiệm. Thêm vào đó, một tuyệt phẩm mới sắp ra mắt Angel Aqua Sun Cream – kem chống nắng vật lý lai hoá học với chỉ số SPF50+ PA+++ cũng hứa hẹn là lựa chọn khó lòng bỏ qua khi giúp da "hạ nhiệt" tức thì, thích hợp dùng ở nơi khí hậu nhiệt đới nắng nóng như Việt Nam.

Hot TikToker Huyền Phương hóa thiên thần xinh đẹp

Thương hiệu cũng nhấn mạnh rằng khi làn da còn "trẻ" sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn, chữa lành nhanh hơn, và da sẽ còn đẹp không tỳ vết nếu biết cách chăm sóc bằng những sản phẩm thuần chay chất lượng. Ngoài ra, Beyond còn lan toả thông điệp nhân văn khi mong muốn cùng chung tay làm đẹp cho cộng đồng, không chỉ chữa lành làn da mà còn chữa lành cho Trái đất. Thương hiệu cho rằng Trái đất và môi trường có thể xanh đẹp hơn từ những hành động nhỏ nhất, vì vậy những tinh linh nước Beyond tốt bụng đại diện cho dòng sản phẩm Angel Aqua sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình giúp Trái đất "khoẻ" hơn.

Sự kiện với sự quy tụ nhiều Hot TikToker và Influencer



Để hướng đến trạng thái lý tưởng bảo vệ Trái đất nói trên, Beyond đã có những tiêu chí nghiêm ngặt dành cho mọi sản phẩm. Cụ thể, các sản phẩm thuần chay của thương hiệu sẽ được đảm bảo thành phần không chứa hương liệu, chất tạo màu gây hại, chiết xuất từ những nông trại tinh sạch trên vùng đảo Ulleungdo trong suốt 20.000 giờ, tương đương 2,2 năm canh tác. Bên cạnh đó, các chuyên gia thực vật của LG H&H tại đảo Ulleungdo cũng sẽ chăm bón cẩn thận nguồn nguyên liệu đúng theo phương pháp "từ canh tác đến làn da", hướng đến mục tiêu vừa thân thiện với môi trường, vừa đảm bảo mỹ phẩm lên da đạt chất lượng.

Angela Phương Trinh

Tại sự kiện "Beyond To Be Young", Beyond đã kết hợp cùng quỹ Sống Foundation cho Chiến dịch "Trồng rừng vững đất" nằm trong dự án Hạnh phúc xanh. Hạnh phúc xanh là 1 trong 2 dự án cộng đồng của Quỹ Sống, góp 555 cây trồng rừng vững đất, tức có nghĩa khi mua bất kỳ sản phẩm nào thuộc dòng Angel Aqua, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho Quỹ trồng cây tại Sóc Trăng.

Beyond là một trong những thương hiệu mỹ phẩm thuần chay tiên phong tại Hàn Quốc, tôn vinh chủ nghĩa "tự nhiên trong hành động" qua những sản phẩm sử dụng nguyên liệu sạch không gây hại cho môi trường và là lựa chọn chăm sóc da hàng đầu của phái yếu. Dòng sản phẩm "đinh" Beyond Angel Aqua cũng đã được chứng nhận thuần chay – vegan đến từ Cơ Quan Dịch Vụ Và Chứng Nhận Thuần Chay Hàn Quốc. Để sở hữu những sản phẩm skincare thuần chay với mức giá "yêu thương" từ thương hiệu đình đám, các cô gái đừng bỏ qua chương trình khuyến mãi đang được áp dụng tại gian hàng chính thức của Beyond trên Shopee từ ngày 3/8 – 8/8/2023!

Tham khảo chi tiết sản phẩm tại: https://bom.so/YyXn7k

