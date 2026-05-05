Beyoncé hóa thân thành bộ xương lấp lánh trên thảm đỏ Met Gala 2026

Beyoncé đã gây ấn tượng mạnh trên thảm đỏ Met Gala 2026 vào sáng nay (5/5, theo giờ Việt Nam). Sự kiện năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên cô tham dự sự kiện toàn sao này sau 10 năm.

Nữ ca sĩ "Texas Hold 'Em" - người đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch của sự kiện năm nay cùng với Nicole Kidman, Venus Williams và Anna Wintour của Vogue - trông vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy lấy cảm hứng từ bộ xương. Cô hoàn thiện vẻ ngoài của mình tại Met Gala 2026 với găng tay được trang trí bằng xương ton sur ton.

Bên cạnh trang phục đầy ấn tượng, nữ ca sĩ nổi tiếng càng làm tăng thêm vẻ lấp lánh cho diện mạo của mình với đôi bông tai kim cương và một chiếc mũ đội đầu đính đá quý, cùng với chiếc áo khoác lông ombre dài thướt tha. Diện mạo của Beyoncé hoàn toàn phù hợp với chủ đề triển lãm năm nay: "Nghệ thuật Trang phục", khám phá mối liên hệ giữa trang phục và cơ thể con người.

Năm nay, Beyoncé tham dự cùng chồng - rapper Jay-Z - và con gái 14 tuổi của họ, Blue Ivy. Khác với diện mạo gây choáng ngợp của mẹ, cô bé 14 tuổi diện một chiếc váy trắng thanh lịch, giày lấp lánh và vòng cổ tennis cho chuyến đi chơi gia đình, điều này khiến cô trở thành một trong những người tham dự Met Gala trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.

Mặc dù không phải là gương mặt quen thuộc tại Met Gala, Beyoncé luôn gây ấn tượng với những bộ trang phục cô diện tại sự kiện thường niên của Vogue. Trong lần xuất hiện gần nhất vào năm 2016, nữ ca sĩ đoạt giải Grammy - khi đó vừa phát hành album "Lemonade" - đã xuất hiện trong một chiếc váy latex màu da đính hạt cườm của Givenchy; năm 2015, cô đến với một bộ trang phục xuyên thấu hoàn toàn lấp lánh cũng của nhà mốt này.

Năm 2011, Beyoncé mặc chiếc váy dạ hội đuôi cá thêu vàng của Emilio Pucci và 202 là chiếc váy tím xòe bồng bềnh của Givenchy.